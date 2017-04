Op de meeste websites kan je een account aanmaken met een druk op de knop. Je logt dan automatisch in met je Google- of Facebook-account. Dat is handig voor jou: met één gebruikersnaam en één wachtwoord kan je een heleboel websites binnen. Adverteerders vinden het natuurlijk ook fijn: hoe meer je zo’n account gebruikt, hoe gerichter advertenties kunnen worden. Het is moeilijk om een overzicht te bewaren en na te gaan waar je al met een Google- of Facebook-account hebt ingelogd. Deseat.me helpt je in het geval van Google om alles op een rijtje te zetten en eventueel meteen ook uit te loggen.

Deseat.me

Surf naar deseat.me. Ironisch genoeg moet je op deze website eerst inloggen met je Google-account, om vervolgens te ontdekken waar je bent ingelogd met dat account. De website is gelukkig slechts een portaal. De achterliggende software zal via je pc draaien, zodat je geen persoonlijke data aan de makers geeft. Ideaal, aangezien die data beschermen net het hele plan is. Klik op de knop Sign in with Google en vul eventueel de nodige gegevens in.

Je krijgt nu te zien bij hoeveel websites je ingelogd bent. Bij mij waren dat er 107, het record op de Clickx-redactie was 122, maar als gewone gebruiker kan het zijn dat je je account slechts op een handvol plaatsen hebt gebruikt. Deseat.me toont je iedere website waar je je Google-gegevens hebt gebruikt en geeft je telkens de optie het account te houden of om het te verwijderen. De site is vooral bedoeld om je een overzicht te geven. Verwijderen gebeurt spijtig genoeg niet automatisch. Om je account echt te wissen, kan je via Deseat.me wel naar de relevante website surfen, maar de rest moet je zelf doen. De lijst die je te zien krijgt, is breder dan waar je met je Google-account bent ingelogd. Je komt eveneens te weten waar je je Gmail-adres hebt gebruikt.