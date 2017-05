De Creators Update van Windows 10 heeft enkele verbeteringen meegebracht. Anderzijds zijn er ook een paar functies uitgehaald, waaronder de mogelijkheid om de lettertypegrootte van systeemfonts aan te passen. Dat los je op met Advanced System Font Changer – een tool die overigens nog wel enkele extra aanpassingen toelaat.

Advanced System Font Changer is een gebruiksvriendelijke tool die niet eens een installatie behoeft. De tool is wel zo attent om je bij de eerste opstart de gelegenheid te geven de huidige systeemfontinstelling op te slaan in een reg-bestand zodat je met een dubbelklik op dit bestand altijd nog naar de huidige situatie kunt terugkeren.

Vervolgens verschijnt een venster met het huidige lettertype en -grootte voor diverse gui-onderdelen van Windows: Title bar, Menu, Message box, Palette title, Icon en Tooltip. Het volstaat een van deze onderdelen aan te klikken om een andere font en grootte te kunnen instellen.

Op het tabblad Advanced zijn nog allerlei ander kosmetische wijzigingen mogelijk. Zo kun je zowel de horizontale als de verticale afstand tussen de iconen aanpassen en kun je onder meer nog de menuhoogte evenals scrollhoogte en -breedte wijzigen.

Het tabblad Change dan weer geeft je een overzicht van de aangevraagde wijzigingen. Die zetten zich door nadat je de Apply-knop hebt ingedrukt. Handig is wel dat je de ingestelde configuratie ook altijd kunt exporteren naar een reg-bestand.