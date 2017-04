Een tekst schrijven is geen makkelijke taak. Al helemaal niet als je dat doet op een computer. Je moet namelijk te allen tijde je focus behouden. Met de afleidingen van het internet om de hoek is dat soms een verloren zaak. Gelukkig zijn er manieren om je hierbij te helpen.

Je hebt ongetwijfeld al gehoord van strategieën als de Pomodoro-techniek. Daarbij neem je jezelf voor om een bepaald aantal minuten te werken, waarna je enkele minuten pauze krijgt. Vaak kan je met dergelijke programma’s zelfs instellen dat je internet wordt geblokkeerd in de periodes waarin je moet werken.

Er is echter nog een manier om zonder afleiding te werken: laat de afleiding gewoon verdwijnen. Met FocusWriter doe je dat in een handomdraai. Van zodra je begint te werken in het programma, krijg je een tekstvak te zien en een achtergrond, meer niet.

De achtergronden die beschikbaar zijn, zijn bovendien zo mooi, dat je nooit schrik moet hebben van het lege tekstvak; een sterrenhemel weet meer te stimuleren dan een wit vlak.

Aanwezige functies: