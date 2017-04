Youtube is voor velen een van de voornaamste manier om filmpjes te bekijken en muziek te beluisteren. Helaas is het niet altijd even makkelijk om dat op verplaatsing te doen. Misschien is je mobiele data-abonnement niet uitgebreid genoeg, of heb je simpelweg geen verbinding die sterk genoeg is om het streamen aan te kunnen? In dat geval kan het helpen om je favoriete filmpjes te downloaden.

Met aTube Catcher lukt dat in een oogwenk. Je geeft de link in van het filmpje dat je wilt downloaden – copy/paste, meer is het niet – en je kan meteen kiezen in welk formaat het programma je download verwerkt. Je kan kiezen uit mp3, mp4, wav, en nog veel meer.

Hoe goed de kwaliteit achteraf is, hangt voornamelijk af van de kwaliteit van de originele video en het formaat dat je kiest om naar te converteren. Hou er ten slotte rekening mee dat je de toestemming nodig hebt van de originele maker van het filmpje als je video’s legaal wilt downloaden.