Adobe PhotoShop is heer en meester in fotobewerkingsland. Wie slechts sporadisch foto’s bewerkt, of maar een fractie van de uitgebreide functionaliteit van de fotobewerker gebruikt, kan beter gratis alternatieven voor de applicatie gebruiken. Paint.net is zo’n alternatief dat volledig gratis is, een hoop functies bevat en bovendien PhotoShop-bestanden (psd) ondersteunt.

Tijdens de installatie van Paint.net kies je best in het eerste venster voor de optie Aangepast. Hierdoor krijg je nadien de keuze voor welke type afbeeldingen de fotobewerker standaard wordt gebruikt en kan je een andere installatiemap kiezen dan wat standaard door Paint.net wordt ingesteld.

Wanneer je slechts Paint.net heb geïnstalleerd, zal je merken dat .psd-bestanden niet door de applicatie geopend kunnen worden. Hiervoor heb je nog een extra plugin nodig, welke je gratis kan downloaden. Pak de gezipte map uit en verplaats PhotoShop.dll naar C:\Program Files\Paint.net\File Types. Paint.net kan voortaan wel PhotoShop-bestanden openen.

Paint.net bevat verder alle functies die je van een degelijke fotobewerker mag verwachten. Je kan lagen gebruiken, selecties maken, kleuren opzuigen en teksten toevoegen. Dit maakt van Paint.net de ideale applicatie voor wie op zoek is naar een gratis alternatief voor PhotoShop en niet te hard wil inboeten aan functionaliteit.