Vandaag kan je leuke 360°-foto’s en -video’s maken met je smartphone of met een speciaal daarvoor gemaakte camera. De dingen bewonderen via Facebook of Google Foto’s is eenvoudig, maar ze offline bekijken vereist iets meer moeite. Met VLC mediaspeler kijk je snel, eenvoudig en gratis zelf rond in de 360°-beelden, of het nu fotopanorama’s of video’s zijn.

Nieuwste versie

Om 360°-beeld te bekijken met VLC heb je de nieuwste versie nodig. Er bestaat een versie voor Windows en één voor Mac. Heb je VLC al op je computer staan, dan vraagt de installatiewizard je of je wilt upgraden. Zodra je de recentste versie van het programma hebt, kan je aan de slag. VLC heeft zelf enkel voorbeelden van 360°-foto’s, maar met een moderne smartphone kan je snel zelf enkele kiekjes maken waarin je kan rondkijken. Zoek naar de 360°-panoramamodus in je foto-app.

Rondkijken

De ondersteuning voor 360°-beeld zit ingebakken in deze nieuwste versie van VLC. Om je foto’s of video’s te bekijken moet je ze openen met de mediaspeler. Klik rechts op een bestand met 360°-beeld, selecteer openen met en kies voor VLC. Staat de mediaspeler niet in de lijst, dan klik je onderaan op Andere app selecteren. Je kan ook VLC rechtstreeks openen en via het menu Media op Bestand Openen klikken. Tot slot kan je gewoon een 360°-bestand naar het VLC-venster slepen. Je kan in je foto’s of video’s rondkijken door met je muis het beeld vast te nemen en te bewegen. Met het muiswieltje zoom je in of uit, zodat je kan genieten van het vreemde perspectief dat eigen is aan 360°-beeld. Let wel op: de 360°-gradenfunctionaliteit van de speler is nog niet finaal. Het kan dus dat VLC af en toe crasht of dat je niet iedere foto of video succesvol kan bekijken.