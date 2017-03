Oudere toestellen zoals mp3-spelers maar misschien ook wel je autoradio, zijn niet erg flexibel wat de geluidsformaten betreft waar ze mee overweg kunnen. MediaHuman Audio Converter is een gratis tool waarmee je snel een heleboel geluidsbestanden kan omzetten naar een nieuw formaat. Bovendien kan de tool het geluidsspoor uit een videobestand halen en omtoveren tot een handig beluisterbaar mp3-tje.

MediaHuman ondersteunt naast mp3 de meest voorkomende formaten zoals ACC, Flac, WAV en WMA. De tool is erg eenvoudig in gebruik. Na de korte installatie verschijnt er een klein venster waar je de bestanden die je wil omzetten naartoe kan slepen. Je kan meerdere bestanden tegelijkertijd toevoegen. Via de knop Instellingen kan je het Outputformaat aanpassen naar het formaat dat je wil. Vermoedelijk zal je een obscuur bestand willen omzetten naar een mp3-bestand. Let er op dat je naast het formaat ook een degelijke kwaliteit kiest voor het geconverteerde bestand.

Alle geconverteerde bestanden komen volgens de standaar-instellingen terecht onder de muziekmap in de submap ‘Converted by MediaHuman’. Je kan indien je wil een hele bilbiotheek converteren en MediaHuman vragen de originele mappenstructuur te behouden. In dat laatste geval kan je zelfs aanvinken dat de originele bestanden de prullenbak in mogen na een succesvolle conversie. Je downloadt MediaHuman Audio Converter onderaan of op de website van de makers.