Een Android-app kan in de regel niet draaien op een Windowscomputer. Apps zijn speciaal ontwikkeld voor het Android-besturingssysteem, dan op zijn beurt gemaakt is voor een ander soort hardware dan wat je terugvindt in je laptop. Om applicaties toch in Windows te draaien, heb je een zogenaamde emulator nodig. Dat is een programma dat zich voordoet als een Android-telefoon. Wanneer je een app draait met zo’n emulator, ziet die het verschil niet tussen de emulator en een echte Android-telefoon.

BlueStacks is de bekendste emulator. Je downloadt de tool op de website van de makers of onderaan. Na een korte installatie kan je meteen aan de slag. Omdat BlueStacks een soort virtuele Android-telefoon is, heb je een account nodig. Je kan je Google-account gebruiken om snel in te loggen. Tot slot moet je nog een BlueStacks-gebruikersnaam kiezen.

Het hoofdscherm van de app bij het opstarten bestaat uit twee delen. Het linkse deel, BlueStacks TV, kan je meteen wegklikken. De actie speelt zich in het rechtse Android-deel af. Net als bij een nieuwe telefoon moet je een korte installatiewizard doorlopen waar je je taal kiest. Hier moet je opnieuw inloggen. Let op: de tool zal je toetsenbord standaard als een Qwerty-toetsenbord interpreteren. Vervolgens kan je snel door de installatiewizard klikken.

Wanneer je de wizard hebt doorlopen, heb je toegang tot een Android-tablet in softwarevorm. Het ding werkt zoals iedere echte Android-tablet en heeft toegang tot applicaties in de Play Store. Via de menubalk links kan je apps die je zelf hebt gedownload inladen, screenshots nemen of bestanden van Windows naar je virtuele tablet kopiëren.