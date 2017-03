Je hebt ongetwijfeld een up-to-date antivirusprogramma draaien. Mooi, maar met de toevloed aan sluwe malware en ransomware ben je natuurlijk nooit helemaal zeker. SecureAPlus belooft je toch weer dat extra stukje zekerheid gezien op elk moment maar liefst 12 antivirustools in de cloud worden aangesproken. En voor wie het zo goed als helemaal bulletproof wil maken: de tool biedt ook applicatiecontrole met whitelisting aan.

Voor alle duidelijkheid: SecureAPlus kun je gratis blijven gebruiken gedurende één jaar. Daarna word je normaliter geacht het Premium-product aan te schaffen (22,50 USD per jaar), dat je overigens op meerdere toestellen tegelijk mag installeren en gebruiken.

Tijdens de installatie van SecureAPlus moet je aangeven of je ook de offline antivirusbeveiliging mee wenst te downloaden en te installeren. Dat is uiteraard niet nodig als je al over een degelijke en up-to-date antivirusoplossing beschikt. De tool bleek in elk geval slim genoeg om onze standaard Windows Defender-bescherming automatisch uit te schakelen toen we er toch voor opteerden de offline antivirusmodule mee te installeren.

De “Universal antivirus”-oplossing wordt sowieso mee geïnstalleerd en het is deze component die voor cloudbescherming door een dozijn of wat antivirusengines zorgt. De allereerste keer dat je SecureAPlus opstart voert die meteen een grondige systeemscan uit op de achtergrond. Dat is een behoorlijk tijds- en arbeidsintensief proces maar dat heeft onder meer te maken met het feit dat tijdens dit proces ook je whitelist (met betrouwbare applicaties) wordt opgebouwd op basis van hashes.

Deze antivirus module zal je systeem regelmatig opnieuw scannen (ongeveer om de vier uur of bij een herstart), maar deze scanrondes gaan merkbaar sneller dan de initiële scan.

Standaard wordt dus ook de applicatiecontrole met whitelisting geactiveerd wat inhoudt dat de tool je bij elke gewijzigde of nieuw geïnstalleerde applicatie je expliciet om je toelating zal vragen. Pas na je fiat zal die applicatie kunnen worden uitgevoerd. Het is zelfs mogelijk bepaalde opdrachtregelcommando’s met specifieke parameters op de whitelist te zetten zodat commando’s als regsvr of powershell niet zomaar kunnen worden uitgevoerd (zonder je expliciete fiat te geven).

Zoals gezegd laat SecureAPlus je bestanden door 12 verschillende cloud antivirusengines scannen. Dat zijn met name Ahnlab, AVG, Avira, BitDefender, ClamWin, Emsisoft, ESET, McAfee, Microsoft Security Essentials, QuickHeal, Sophos en TotalDefense. Je bepaalt echter zelf welke van deze engines je daadwerkelijk wil aanspreken. Heb je ervoor geopteerd om ook de offline antivirusmodule mee te installeren dan moet je wel genoegen nemen met de standaardtool ClamAV.