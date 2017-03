Zowat elk programma voorziet standaard in een eigen icoon- en tegelontwerp dat je dan te zien krijgt in het startprogramma van Windows. Maar misschien verkies je voor sommige snelkoppelingen of programma’s wel een ander ontwerp. Met Tile Iconifier pas je het icoon voor elke gewenste toepassing snel aan.

Zodra je TileIconifier opstart scant die je systeem naar geïnstalleerde apps waarna die in een alfabetische lijst worden opgenomen. Hier hoef je maar de gewenste app aan te klikken waarna je met het icoon-ontwerp kan beginnen. In eerste instantie krijg je de verschillende iconen te zien die de geselecteerde applicatie standaard in huis heeft, maar het is perfect mogelijk een ander icoon of een willekeurige afbeelding voor je ontwerp te selecteren.

Je krijgt meteen een voorafbeelding te zien, zowel van het kleine als het medium formaat. Met behulp van enkele knoppen kun je het ontwerp verder aanpassen. Zo zijn er zoomknoppen beschikbaar waarmee je de afbeelding snel groter of kleiner maakt binnen de contouren van het icoon. Of je maakt gebruik van de uitlijningsknop om het plaatje bijvoorbeeld te centreren op het icoon of om het netjes langsheen een van de vier zijden uit te lijnen. Het is tevens mogelijk de achtergrondkleur aan te passen en – althans op het medium icoon – de voorgrondtekst lichter of donkerder te maken.

Zodra je bevestigt zetten de wijzigingen zich door, maar het is ook altijd mogelijk om met een druk op de knop alle aanpassingen die je met TileIconifier hebt uitgevoerd, terug te schroeven.

TileIconifier lijkt ons een handige tool voor wie zonder veel moeite een eigen touch wil geven aan de pictogrammen en tegels uit het Windows-startmenu.