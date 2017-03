Het overkomt de besten: je vind een leuk gratis tooltje, installeert het zonder de installatiewizard grondig te lezen en voor je het weet is je browser voorzien van enkele ongewilde toolbars en een nieuwe homepage. Je installeerde per ongeluk adware en met wat pech gaat het om hardnekkige exemplaren, zodat de hoofdpagina van je browser veranderen niet zomaar mogelijk is. Adwcleaner gaat de duivelse programma’s te lijf.

Stap 1: Downloaden

Adwcleaner is een uitstekende gratis tool om programma’s die je browser hebben overgenomen te verwijderen, en dat weten de makers van malware ook. Google niet zomaar naar een plaats om Adwcleaner te downloaden. Er bestaan een heleboel valse versies die meer kwaad dan goed doen. Het echte programma vind je op https://www.malwarebytes.com/adwcleaner. Het kleine programma is zo gedownload en klaar voor gebruik. De tool is recent overgenomen door Malwarebytes, dat ook al de uitstekende Antimalware-scanner gratis uitbrengt.

Stap 2: Scannen

Adwcleaner is een draagbare applicatie, wat wil zeggen dat je ze niet hoeft te installeren. Na het aanvaarden van de voorwaarden kan je de tool meteen gebruiken. Adwcleaner heeft drie grote knoppen waarvan er momenteel maar één van belang is: Scannen. De tool zal je hele systeem analyseren. Zeker op computers met een harde schijf in de plaats van een SSD kan dat proces veel tijd in beslag nemen. Is je computer proper, dan krijg je op het einde een dialoogvenstertje te zien waarin staat dat Adwcleaner niets gevonden heeft. De kans dat de tool iets detecteert, is echter groot. In dat geval word je na het beëindigen van de scan getrakteerd op een lijst met potentiële bedreigingen.

Stap 3: Bedreigingen overlopen

Voor je snel op Verwijderen klikt, is het de moeite om eens door de lijst met problemen te bladeren. De meeste problemen ben je inderdaad liever kwijt dan rijk, maar soms denkt Adwcleaner dat een handig stukje software of een zelf gedownloade plugin verwijderd moet worden. Herken je een plugin die je nuttig vindt, vink die dan zeker af voor je grote schoonmaak houdt. Heb je de lijst doorlopen, dan kan je veilig op de knop drukken. Let op: Adwcleaner moet alle open programma’s afsluiten om de bedreigingen te verwijderen. Let er dus op dat je geen niet-opgeslagen documenten hebt openstaan. Tot slot zal je pc herstarten.

Stap 4: Logboek

Na het heropstarten opent Adwcleaner zelf een logbestand. Daar zie je wat de tool allemaal verwijderd heeft. In het voorbeeld stonden er alleen bedreigingen in het register in de lijst, maar Adwcleaner kan negen soorten adware detecteren. Het gaat dan niet alleen om registersleutels maar bijvoorbeeld ook snelkoppelingen, software die je browser heeft overgenomen of kwaadwillige DLL-bestanden. Adwcleaner toont je tot slot enkele tips om adware in de toekomst te vermijden. Goed lezen is de belangrijkste raad die we je kunnen meegeven. De meeste gratis tooltjes zeggen je wel dat ze extra rommel zullen installeren, maar niet al te duidelijk. Wie goed oplet, kan problemen meestal voorkomen.