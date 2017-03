Velen die af en toe muziek schrijven gebruiken een dure oplossing als Finale. Toegegeven, een beter programma zal je niet snel vinden. Toch is ook MuseScore zeker een kijkje waard. Het programma is gratis en bovendien open source, wat betekent dat je het kan uitbreiden met vrij beschikbare plug-ins.

Om je eigen compositie te schrijven heb je een aantal zaken nodig: inspiratie, wat kennis over muziektheorie, een flinke dosis geduld en doorzettingsvermogen, en het juiste programma. Met dat laatste kunnen we je in alle geval al helpen.

Via de link onderaan kan je zowel voor Mac als voor Windows een exemplaar binnenhalen. Op de website vind je eveneens handige videolessen die je leren hoe je ermee aan de slag gaat; geen overbodige luxe als je nog nooit zo’n programma hebt gebruikt.