Windows USB Troubleshooter (of in het Nederlands: Probleemoplosser voor Windows USB) is een tool die door Microsoft zelf beschikbaar wordt gesteld. Het programma speurt naar problemen met USB op je computer en kan in bepaalde situaties ook het repareerwerk zelf uitvoeren. Het werkt voor Windows 7 tot en met 10.

Je hoeft het programma niet te installeren. Eens je het hebt gedownload, kan je er gewoon op klikken om de tool op te starten. Het venster van de probleemoplosser verschijnt; om een analyse van je pc uit te voeren klik je gewoon op ‘volgende’. Dit neemt normaal gezien niet meer dan een minuut tijd in beslag. Daarna is het simpel: ofwel kan de probleemoplosser vaststellen wat er aan de hand is en je verder helpen om het op te lossen, of het meldt je dat het het probleem niet kan opsporen. Nadien krijg je de mogelijkheid om feedback door te sturen over het programma.

Er is één situatie waar de tool ook effectief kan optreden. Wanneer je het niet lukt om een USB-toestel veilig te verwijderen, dan lost Windows USB Troubleshooter dat euvel voor je op.