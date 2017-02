download METEEN NAAR

DE DOWNLOAD Om Trayconizer te gebruiken, moet je geen enkele software installeren. Allereerst moet je een piepklein ZIP-bestandje downloaden (kies de Unicode-build!) en uitpakken op je C-schijf. Kies daarna een programma dat je graag wil minimaliseren in de linkerbenedenhoek in plaats van telkens over de startbalk. In dit voorbeeld kiezen we de Kladblok.

We vinden de Kladblok onder C:\Windows\Notepad.exe. Rechterklik op dat bestand en kies ‘Snelkoppeling maken’. Die snelkoppeling mag je zelf kiezen waar je ze plaatst, wat voor jou het handigst werkt. Rechterklik nu op die snelkoppeling en kies ‘Eigenschappen’. Daar zie je een regel genaamd ‘Doel’.

Hier laat je het huidige doel staan, maar ga je er iets vooraan toevoegen: C:\Trayconizer.exe en een spatie. Als je Trayconizer.exe ergens anders op je computer hebt gezet, moet je die regel aanpassen naar de plaats waar die staat. Klik op ‘Toepassen’ en daarna op ‘OK’. Het icoontje ziet er nu hetzelfde uit als Trayconizer, met een blauwe pijl.

Dubbelklik erop om de Kladblok te starten. Wanneer je nu het venster minimaliseert, blijft je startbalk vrij voor andere programma’s, en zit de Kladblok in de rechterbenedenhoek bij de taakbalk. Deze stap kan je herhalen voor elk programma op je computer. Sommige programma’s ondersteunen Trayconizer niet, maar de meeste gelukkig wel. Veel plezier!