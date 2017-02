Ten opzichte van enkele jaren geleden is het internet een stuk sneller geworden. Toch hebben mensen nog regelmatig het gevoel dat hun verbinding traag werkt. Om te achterhalen of je gevoelens op waarheid berusten, kan je gebruik maken van Network Speed Test. De tool van Microsoft meet de download- en uploadsnelheid van je verbinding, waardoor je kan nakijken of je wel degelijk vertragingen ervaart.

Wanneer je Network Speed Test start, zal je in eerste instantie het connectietype, de status van je internet en de naam van je pc zien staan. Verder zie je een halve cirkel met ertussen een startknop. Klik op de knop om de snelheid van je netwerkverbinding op te meten.

Eerst zal de tool nagaan wat de downloadsnelheid is die je verbinding haalt. Je zal zien dat de buitenste ring van de cirkel groen kleurt naar gelang de snelheid die je internet haalt. In mijn geval was de cirkel volledig gekleurd, aangezien mijn downloadsnelheid de 50 Mbps overschreed.

Hierna zal eveneens de uploadsnelheid worden gemeten. De binnenste cirkel kleurt naar gelang de snelheid en na de test krijg je de resultaten onderaan het scherm te zien. Bij de cirkelvormige grafiek kan je nakijken waarvoor je internetsnelheid voldoet. Volgens Network Speed Test volstaat een downloadsnelheid van 3 Mbps om kwaliteitsvolle video’s te streamen.