Om na te gaan wie welke bestanden benadert en wijzigt kun je weliswaar de ingebouwde auditmogelijkheden van (duurdere versies van) Windows inzetten, maar met SoftPerfect File Access Monitor gaat dat een stuk makkelijker, en overzichtelijker. De tool wordt weliswaar niet meer doorontwikkeld, maar blijkt ook onder Windows 10 nog goed te functioneren.

Bij het opstarten wordt je meteen om een hostnaam en een wachtwoord gevraagd – hier vul je standaard localhost in, met een leeg wachtwoord. Vervolgens duikt een Verkenner-achtig venster (van de schijf waarop je de tool hebt geïnstalleerd). Wanneer je die uitvouwt tot op bestandsniveau zie je in het rechterpaneel alle bestanden verschijnen die iemand heeft benaderd. Je komt onder meer te weten om welke gebruiker het gaat, met welk programma het bestand is benaderd en wanneer dat precies is gebeurd en om welke operatie het ging: Create, Read, Write, Delete, Move, … – waarbij je zelf de kleurcode van elke operatie kunt instellen.

Je bepaalt ook zelf hoelang deze informatie door File Access Monitor moet worden bijgehouden (standaard is dat 1 maand). Het is op elk moment ook mogelijk om deze database weer leeg te maken. Handig is nog dat je een chronologische lijst van alle bestandsoperatie kunt opvragen, maar om deze informatie overzichtelijk te houden staan je een aantal filters ter beschikking. Je kunt filteren op het type operatie, gebruiker, proces en tijdstip. Je kunt je zelfs e-mails laten versturen met automatische rapporten.