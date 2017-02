Programma’s met vreemde namen vinden we moeilijk te vertrouwen. Toch zit tussen zo’n vreemde vogels soms al eens een pareltje verstopt. Daaronder mag je gerust SuperAntiSpyware categoriseren. Het programma heeft een draak van een naam, maar doet zijn job voortreffelijk.

Een traditioneel antivirusprogramma is allesbehalve onfeilbaar. Regelmatig zal er al eens een probleem door je verdediging heen seipelen. We raden dan vaak Malwarebytes Antimalware aan vanwege diens doeltreffendheid met hardnekkige rommel. SuperAntiSpyware is een andere optie die even efficiënt werkt.

Of het nu gaat om een virus, een PUP (potentially unwanted program) of een klein spyware-bestandje waarvan je het bestaan niet afwist: deze superzeef zal alle gevaren op je computer ontmaskeren env erwijderen. Het programma is al aan zijn zesde editie toe en werkt completer dan ooit.

Loop je in het begin even verloren, dan kan deze workshop je zeker soelaas bieden.