Doorgaans moet je een specifiek programma gebruiken om een veilige VPN-verbinding op te zetten, maar Opera heeft het sinds kort standaard ingebouwd in zijn browser, al gebruikt de ontwikkelaar het woord in een ruimere betekenis dan gebruikelijk. Het gaat hier eigenlijk om een proxy-server die je IP-adres vermomt, en die dus niet zoals een echte VPN je dataverkeer afschermt voor pottenkijkers. Ik toon je hoe je de functie inschakelt.

Stap 1: Instellingen

Ga naar de algemene instellingen in de browser via de menu-knop in de linkerbovenhoek en selecteer instellingen. Klik in het tabblad dat je zo opent het onderdeel privacy & security aan. Je vindt de optie voor VPN als derde opgesomd in het venster. Het enige wat je nu nog hoeft te doen om de proxy-verbinding te activeren schakel VPN in aan te vinken. Dit zal de VPN-modus opstarten.

Stap 2: VPN-modus

Eens de modus ingeschakeld is, verschijnt er in de adresbalk het blauwe icoontje vpn dat aangeeft dat je op een veilige verbinding zit. Als je het icoontje aanklikt, krijg je meer informatie te zien over de hoeveelheid data die al werd verwerkt sinds de inschakeling van de modus. Via virtuele locatie kan je aangeven vanuit welke beschikbare locatie je wilt dat de verbinding loopt. Standaard staat dit op optimale locatie, maar je kan op dit moment kiezen tussen Canada, Duitsland, Nederland, Singapore en de Verenigde Staten.