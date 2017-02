download METEEN NAAR

Microsoft doet zijn uiterste best om van Windows het beste besturingssysteem te maken. Het ging crescendo tot misbaksel Windows 8 het levenslicht zag. Gelukkig is er nu Windows 10, hun beste besturingssysteem tot nu toe. En toch kan het altijd beter. Vooral wanneer het neerkomt op overzichtelijkheid en vensters. Tegenwoordig hebben alle internetbrowsers tabbladen, omdat aparte vensters geen overzicht bieden. TidyTabs doet exact hetzelfde met alle andere programma’s van Windows: sorteren in tabbladen in één venster. Overzichtelijk, duidelijk, aangenaam. Helemaal Feng Shui.

Versie kiezen

Het programma weegt amper 6 MB en bevat geen enkele vorm van reclame, een absolute verademing. Klik na installatie op Finish om aan de slag te gaan. Voordat je aan de slag kan, moet je eerst laten weten dat je de gratis versie wilt gebruiken. Zet een vinkje naast Continue with TidyTabs Personal Edition en klik op Continue.

Het programma sluimert voortaan in je taakbalk rechts onderaan. Hoe kan je TidyTabs gebruiken? Ga naar het midden van je venster bovenaan. Opeens verschijnt daar een tabblad dat je kan vastnemen. Sleep dat tabblad naar een ander venster, en je kan ze samen sorteren. Dit kan je tot drie tabbladen doen, meer laat de gratis versie niet toe. Handig wanneer je verschillende programma’s tegelijk open hebt staan en die je overzicht belemmeren. Ook wanneer je een paar programma’s altijd tezamen nodig hebt, is het handig om ze te groeperen. Wil je een tabblad opnieuw eruit halen? Sleep het weg! Wil je het ineens sluiten? Rechterklik en kies Close Tab.

Tuning

Wie wil, kan in de instellingen duiken voor meer opties. Ga naar je taakbalk, rechterklik op het nieuwe icoontje en kies Settings. Een nieuw venster wordt geopend waar je meteen kan zien dat TidyTabs met Windows mee zal opstarten en automatisch naar updates zal zoeken. Prima voor mij! Klik op het tabblad Appearance om het uitzicht van de tabbladen wat te tunen naar wens. Onder Behavior kan je enkele opties kiezen naar wens, terwijl je bij Exclusions programma’s kan selecteren die nooit van TidyTabs gebruik mogen maken. Tot slot is er nog de handige functie Grouping. Hier kan je programma’s toevoegen die automatisch bij elkaar worden gegroepeerd van zodra ze simultaan actief zijn. Experimenteer naar lieve lust en geniet van een rustigere, overzichtelijkere Windows-ervaring.

Je kan het programma gratis gebruiken als particulier. Heb je het programma straks onder de knie en wil je meer? Voor 9 dollar heb je het volledige pakket dat in mijn ogen absoluut de moeite waard is.