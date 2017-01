Om te voorkomen dat onveilige Windows 10-toestellen de naam van het besturingssysteem schaden, heeft Microsoft Windows-updates verplicht gemaakt. Al wat je kan doen, is een update uitstellen tot een moment dat je niet aan het werk bent op je pc. Een update oneindig lang uitstellen of weigeren te installeren, is echter niet mogelijk. Dit heeft als voordeel dat alle Windows 10-pc’s te allen tijde up-to-date zijn. Slechte updates kunnen er echter voor zorgen dat je pc of applicaties onbruikbaar worden. Wushowhide kan in dergelijke gevallen soelaas bieden.

Wushowhide is een tool van Microsoft die je op de ondersteuningspagina’s van het bedrijf kan terugvinden. De tool vergt geen installatie en zal op zoek gaan naar updates die beschikbaar zijn voor je pc. Dit proces kan een vijftal minuten in beslag nemen, waarna je op ‘Hide updates’ moet klikken om de lijst met gevonden updates te bekijken. Vink de updates aan die je niet wilt installeren en pas wanneer Microsoft een nieuwe versie van de patch uitrolt, zal je de update weer zien verschijnen.

Indien je na het verbergen van een update besluit dat je de patch wel onmiddellijk wilt installeren, moet je de tool van Microsoft wederom starten. In plaats van ‘Hide updates’ klik je ‘Show hidden updates’ en je kan je voorgaande acties ongedaan maken.