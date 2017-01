De computer is onmisbaar voor wie vandaag werk wil verzetten. We steken er ons hand voor in het vuur dat iedereen die dit leest al met Microsoft Word heeft gewerkt. Of je nu student bent dan wel werkt: de kans dat je moet typen op je pc is groot. Helaas is het wondere toestel ook een geweldige bron van afleiding. Wat begint in een Word-sessie, eindigt al snel in een combinatie van Facebook en YouTube. Ik wilde deze download bijvoorbeeld al vorige week online zetten, maar raakte afgeleid door een foto van een dikke kat.

Cold Turkey Writer biedt soelaas. Het kleine programma, dat je niet eens hoeft te installeren, neemt je scherm over met een wit blad. Bovenaan zie je een balkje dat langzaam vult naarmate het minimum aantal woorden dat je wil typen dichterbij komt. Bij het opstarten kies je wat de limiet zal zijn. Je kan ook gaan voor een tijdslimiet als je dat handiger vindt.

Let op: het programma zal actief blijven tot de limiet is verlopen. Het is erg moeilijk om Cold Turkey Writer te sluiten voor je klaar bent. Taakbeheer of Alt+Tab zullen je niet helpen, Alt + F4 al evenmin. Vraag je Cold Turkey Writer om je voor 72 uur van jezelf te beschermen, dan zal het programma alles 72 uur lang blokkeren. Je pc rebooten is de enige manier om daar onderuit te raken.

Cold Turkey Writer is een leuk hulpmiddel voor wie niet barst van de zelfdiscipline. Er zijn natuurlijk enkele nadelen. Je kan enkel tekst schrijven in de tool en dus niet lay-outen. Uiteindelijk moet je je tekstbestand in een tekstbewerker als Word plakken indien je titels, vette of onderlijnde tekst of kleur wil toevoegen.