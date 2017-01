Download de gratis versie van Panda Antivirus via de website van de maker of de knop onderaan. Verwacht je aan een poging om je alsnog over de streep te trekken om voor de betalende variant te kiezen, maar sla deze vriendelijk af met een no, thank you. Open het binnengehaalde bestand om de installatiewizard op te starten. Kies waar je de bestanden wilt neerzetten op je computer en selecteer een taal – Nederlands is beschikbaar. Geef aan of je Panda Safe Web wilt gebruiken, een browserextensie die onder andere gevaarlijke websites en online reclame blokkeert. Heb je de add-on niet nodig, verwijder dan de vinkjes en klik op Accepteren e (de knop kapt een beetje ongelukkig de woorden “accepteren en installeren” af). Bevestig opnieuw dat je de gratis versie wilt via de knop basisbescherming.

De installatie van het antivirusprogramma neemt een minuutje in beslag. Klik nadat het proces geëindigd is op nu openen om meteen met de software aan de slag te gaan. Panda Free Antivirus opent in een klein venstertje, meteen het belangrijkste nadeel van de software – ik heb ondanks lang zoeken geen knop gevonden om het venster te vergroten. Het programma vraagt je allereerst naar een e-mailadres om een speciaal account aan te maken – dit is optioneel, maar kan je toegang geven tot andere clouddiensten van de ontwikkelaar. Geef je een e-mailadres op, dan ontvang je een mail met validatielink, die je vervolgens naar de website leidt om je aanmelding te voltooien.

Scannen

Met de knop uw pc scannen voer je ter plekke een virusscan van je computer uit. Je hebt drie opties: volledig, enkel de ‘kritieke gebieden’, of een aangepaste scan waarbij je zelf de te controleren mappen aanduidt. Het is handiger om de scans in te plannen, op die manier hoef je er niet meer naar om te kijken. Klik op start en selecteer antivirus in het menu. Via geplande scan toevoegen kan je een regelmatige controle opzetten. Geef de scan een naam en kies de frequentie van de check-up, en stel in hoe omvangrijk de scan moet zijn. Met de tabs uitzonderingen en geavanceerd kan je functies aanpassen en bestanden uitsluiten.

Panda Free Antivirus doet niet meer en niet minder dan het belooft: een goede basisbescherming geven tegen virussen en malware. Naast die taak heb je nog één extra functie: usb-bescherming, wat ervoor zorgt dat je niet kan besmet worden door een corrupte stick of ander apparaat dat je in de usb-poort plugt. Verder kan je via de knop instellingen in start onder andere een wachtwoord instellen voor de toegang tot de scanrapporten bij het onderdeel wachtwoord console. Scrol je helemaal naar beneden, dan kan je ook de knop Toon panda-nieuws uitschakelen en de hoeveelheid reclame op je scherm verminderen.