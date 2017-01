Je hebt Windows (XP of hoger) op een wat oudere pc geïnstalleerd, maar nu heb je je zelf een nieuw toestel cadeau gedaan. Daar draait dezelfde of een recentere Windows-versie op maar je had graag je Windows account (gebruikersprofiel) naar dat nieuwe toestel meegenomen. Transwiz maakt zo’n verhuis mogelijk.

In oudere Windows-versies leverde Microsoft nog de gratis migratietool Windows Easy Transfer mee, maar die is blijkbaar verdwenen uit Windows 10. Ook de tijdelijke deal tussen Microsoft en Laplink, waardoor je gratis verhuizer PCmover Express kon gebruiken, is al een hele tijd afgelopen.

Wil je je gebruikersprofiel en Windows-instellingen – gratis – migreren naar een andere Windows-machine, dan is er gelukkig ook Transwiz. Logischerwijze stelt dit programma je bij het opstarten de vraag wat je precies wil doen – lees: in welk richting je wil werken: (de data van) een gebruikersprofiel naar een andere computer overbrengen of een reeds geëxporteerd profiel in je huidige systeem importeren.

We gaan eerst uit van een ‘export’. Nadat je het gewenste profiel hebt aangeduid hoef je alleen nog maar de (externe?) opslaglocatie aan te geven, waarin de data van het gevraagde profiel zullen terechtkomen. Dat gebeurt trouwens in de vorm van een zip-bestand, waarbij je via een vinkje de compressie(graad) instelt. Als je dat verkiest kan je hier nog snel een wachtwoord aan koppelen, waarna de tool aan de slag gaat.

Het is uiteraard de bedoeling dat je dit proces – in omgekeerde richting, zeg maar – op de doelcomputer herhaalt. Wel krijg je hier nog de kans om een andere accountnaam in te vullen voor het profiel dat je wil importeren. Blijkt het om nog niet bestaand profiel te gaan, dan moet je nog aangeven of het om een standaard- dan wel een administratoraccount gaat, wat de volledige gebruikersnaam is en wat het wachtwoord moet worden. Als het goed is, is je oude account even later klaar voor gebruik op je nieuwe toestel.

We geven nog mee dat je op de site van de makers terecht kan voor een PDF-handleiding van 35 pagina’s.