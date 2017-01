Wanneer je je usb-stick verliest zal de kostprijs van de stick wellicht je minste zorg zijn. Erger wordt het wanneer je geen back-up van die data had gemaakt. Maar zelfs als je over een back-up beschikt kan het verlies rampzalig voor je zijn, wanneer je door dit verlies privacygevoelige gegevens te grabbel hebt gegooid. Met een tool als ioGuard Drive kan je dat vermijden.

ioGuard Drive, dat je vanaf een usb-stick dient op te starten, creëert een of meer logische volumes op je usb-stick en zorgt ervoor dat de inhoud wordt versleuteld en met een wachtwoord wordt afgeschermd. Houd er wel rekening mee dat de grootte van zo’n volume bij de gratis versie is beperkt tot 500 MB. Bij de betaalde variant (15 dollar) is er geen beperking op de capaciteit.

De werking is eenvoudig. Je geeft aan dat je een nieuw volume wilt creëren, je geeft het volume een naam (alias) mee, je legt de gewenste grootte in MB vast en je duidt een (vrije) stationsletter aan. Het volume wordt nu gekoppeld en is onder de gevraagde stationsletter beschikbaar in de Windows Verkenner.

Instellingen

Er zijn wel nog een aantal parameters die je voor zo’n volume kan instellen. Zo kan je aangeven of het volume ‘alleen-lezen’ dan wel ‘lezen & schijven’ moet zijn en hoeveel ongeldige wachtwoordpogingen je toelaat. Je kan bovendien bepalen wat er moet gebeuren wanneer het aantal foutieve toegangspogingen wordt overschreden: gewoon blijven weigeren of de data vernietigen. Ook handig is dat je een ‘disconnect time’ kan instellen. Op dat tijdstip zal het volume automatisch worden ontkoppeld. Uiteraard kan je zo’n ontkoppeling ook op elk moment zelf gelasten. Goed om weten: je kan het programma zelf ook met een (ander) wachtwoord afschermen.

Het idee achter ioGuard Drive is op zich wel goed (en is ook niet nieuw), maar we kregen toch af te rekenen met een paar slordigheden – de tool protesteerde blijkbaar niet als we een stationsletter kozen die al bezet was. We konden ook nergens terugvinden van welke beveiligingstechniek (encryptiemethode?) de makers zich bedienen, en dat vinden we behoorlijk niet kunnen.