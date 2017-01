Er zijn ruwweg twee manieren om fotocollecties te ordenen: je brengt ze in een strikt hiërarchische mappenstructuur onder (‘filers’) of je voorziet ze van alle nodige tags zodat je ze op basis daarvan snel kunt indelen en sorteren (‘taggers’). Voor de taggers onder de lezers kan QuickImageComment een nuttige tool zijn: alle metadata komen snel in beeld en je kan er ook zelf toevoegen.

Om foto’s en hun metadata te bekijken volstaat het de gewenste fotomap in QuickImageComment in te laden. Je krijgt dan een voorbeeldweergaven van de afzonderlijke foto’s te zien, tegelijk met allerlei metadata, opgedeeld in vier kolommen: Exif, IPTC, XMP en Others. Een aantal van deze metadata kan je aanpassen of toevoegen. Het gaat met name om IPTC-labels (categorieën) – die je overigens ook zelf kunt toevoegen – en om de Exif-artist (auteur), Exif-usercomment (opmerkingen) en Exif-recording date (datum van opname). Deze (gewijzigde of toegevoegde) metadata kan je uiteraard ook in andere programma’s bekijken, waaronder in het eigenschappenvenster van de Windows Verkenner. De metadata van meerdere foto’s tegelijk bewerken is eveneens mogelijk in QuickImageComment.

Metadata verwijderen

Ook het ‘omgekeerde’ is mogelijk: het programma laat je toe nauwkeurig aan te geven welke metadata je liever verwijderd ziet uit een of meerdere foto’s. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je de foto’s wil publiceren en je wil vermijden dat er privacygevoelige informatie (zoals de locatie) in opgenomen is. Handig is ook dat je de bestandsnamen van (een batch) foto’s kan aanpassen op basis van bepaalde metadata en – voor wie het nuttig vindt – je kan alle of specifieke metadata van foto’s naar een tekstbestand exporteren.

Er zijn trouwens nog wel een aantal andere, meer geavanceerde mogelijkheden. Met behulp van een ‘masker’ is het bijvoorbeeld mogelijk de opnametijden van een reeks foto’s die met verschillende camera’s zijn genomen, te synchroniseren. Dat verklaart meteen ook dat er een handleiding in PDF-formaat van maar liefst 84 pagina’s beschikbaar is.

Het programma is zowel in een 32-bits als in een 64-bits versie beschikbaar en kan ook in een portable modus worden opgestart.