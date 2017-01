Papieren boeken lijken steeds meer iets uit een ver verleden te zijn. Lezen doen we vandaag op een tablet, smartphone of op een e-reader die tjokvol boeken zit. De voordelen zijn eenvoudig: je kan er veel tegelijk meenemen, je hebt altijd voldoende licht om te lezen en je kan aantekeningen maken, zonder je boek te vernielen.

Op pc houden vele van die voordelen stand. Zeker wanneer je dat doet met een app die zo goed is als die van Amazon Kindle. Je haalt je aangeschafte boeken binnen, of je importeert exemplaren die je in een andere winkel kocht, en je bent vertrokken.

Maak je een aantekening op een toestel, dan wordt dat gesynchroniseerd naar je andere toestellen, indien ze verbonden zijn met internet. Ook je leesprogressie wordt zo meegenomen. De ideale app voor wie regelmatig boeken koopt via Amazon of de mobiele apps gebruikt.