DE DOWNLOAD Zelfs een SSD kan niet tippen aan de snelheid van je RAM-geheugen. RAM dient in de regel als werkgeheugen. Je zet er zelf geen gegevens in maar programma’s gebruiken het om hun operationele data in kwijt te kunnen. Werkgeheugen is essentieel voor de goede werking van een moderne computer.

RAM-schijf

Je RAM-geheugen wordt echter lang niet altijd volledig benut. Merk je dat je RAM op overschot hebt, dan kan je dat geheugen inzetten voor iets anders: een RAM-schijf bijvoorbeeld. Het gratis RAM-disk is een tool waarmee je een deel van je systeemgeheugen alloceert voor een virtuele schijf. Die schijf verschijnt vervolgens op je computer net als een ander intern of extern opslagmedium. Veel capaciteit zal zo’n schijf per definitie niet hebben, maar de beschikbare megabytes of gigabytes zullen wel ongelooflijk snel werken.

Snelheidsvoordeel

We maakten zelf een RAM-schijf aan op een laptop met ingebouwde SSD. Hieronder zie je links de meer dan acceptabele CrystalDiskMark-testscores voor die interne SSD. Op de eerste lijn zie je de sequentiële lees- en schrijfsnelheid van de disk: respectievelijk 494,5 MBps en 342,7 MBps. Iets geavanceerde Sata SSD’s zullen iets hoger scoren, maar niet zo veel. De vergelijking met de RAM-schijf spreekt boekdelen. In onze test ligt de leessnelheid op 3,5 GBps. Dat kunnen Samsungs nieuwste M.2 NVMe SSD’s nog evenaren, de schrijfsnelheid van 5,6 GBps niet. Het valt ons op dat de exacte snelheid van de RAM-schijf durft verschillen. Zo was de leessnelheid iets hoger en de schrijfsnelheid iets lager wanneer we de schijf een tweede keer genereerde op dezelfde pc.

Aan de slag

Ram disk gebruiken is doodeenvoudig. Je download de tool via de website van de makers of onderaan. Na de installatie kan je in het hoofdscherm van de applicatie een schijf maken. Je ziet hoeveel RAM je ter beschikking hebt, en kiest zelf hoeveel daarvan je wil opzij zetten voor de schijf. Onderaan selecteer je dan weer het bestandssysteem (RAW, FAT32, exFAT of NTFS) en kan je eventuele mappen reeds aanmaken.

Na het aanmaken verschijnt de schijf onmiddellijk via verkenner. Wil je je RAM-geheugen terug vrijmaken, dan kan je de schijf met een druk op de knop verwijderen. Let wel op: RAM-geheugen is werkgeheugen en als dusdanig vluchtig. Gegevens op de schijf gaan verloren wanneer je de computer uitschakelt of de stroom uitvalt.

Toepassingen

Een RAM-schijf heeft dan ook een erg specifiek nut. Je kan er projecten met grote bestanden op plaatsen waar je intens mee gaat werken, maar een interessantere toepassing is de RAM-schijf als thuis voor je tijdelijke bestanden. Je kan de locatie van je tijdelijke bestanden veranderen naar de RAM-disk, waarna die bestanden je systeem minder zullen vertragen. Het grootste voordeel komt hier van het vluchtige geheugen: telkens je je pc herstart, zijn alle tijdelijke bestanden automatisch opgeschoond.

Ga om de locatie van de TEMP- en TMP-mappen te veranderen naar Deze PC, klik rechts, ga naar Eigenschappen en selecteer nu links Geavanceerde Systeeminstellingen. In het nieuwe venster kan je onder de tab Geavanceerd de knop Omgevingsvariabelen kiezen. Daar kan je de locatie van beide mappen veranderen.