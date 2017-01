Ransomware is op dit moment een van de grootste bedreigingen voor computergebruikers. Deze malware-variant maakte in 2016 een steile opmars wat betreft slachtoffers; zowel bedrijven als particulieren zijn in het vizier van cybercriminelen gekomen.

De snelle groei van ransomware heeft vele securitybedrijven verrast. Ze werken nu tegen de klok om hun bestaande producten uit te rusten met specifieke instrumenten tegen dit type malware, of om apart staande software te ontwikkelen. Maar cybercriminelen zitten niet stil, en er zijn vele varianten van ransomware in de omloop. Het loont dus om na te gaan of het securityprogramma dat je hebt geïnstalleerd wel effectief is tegen deze dreiging. Met die gedachte in het achterhoofd bouwde securityfirma KnowBe4 de tool RanSim: hiermee kan je controleren hoe goed je pc beschermd is tegen ransomware-aanvallen.

Het is mogelijk dat je antivirus het programma als een bedreiging zal signaleren en in quarantaine plaatst wanneer je het installeert. Zorg ervoor dat het programma op de whitelist komt te staan, omdat anders de werking spaak loopt. Ransim simuleert in een veilige omgeving tien diverse infectiemethodes die ransomware kan toepassen op jouw computer. Het vertelt je vlug of de antivirus die je op je computer hebt staan adequaat is om dergelijke aanvallen te dwarsbomen. De test die de tool op je pc loslaat neemt enkele minuten in beslag. Tijdens dit proces zou je antivirus van zich moeten laten horen – dat is een goed teken. Na de test krijg je het resultaat te zien: een rode box die toont hoeveel infectiescenario’s wel op jouw pc mogelijk zouden zijn, en een groene box met het aantal infecties die effectief afgeketst zijn door de computer.