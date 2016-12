Hoe meer opslagruimte een computer heeft, hoe meer partities je kan maken om al je data te sorteren. Dit maakt het eenvoudiger om bestanden terug te vinden, maar het beheer van de vele partities wordt jammer genoeg een pak moeilijker. Software als AOMEI Partition Assistant maken van partitiebeheer een fluitje van een cent.

Stap 1 / Installatie

Om AOMEI Partition Assistant te installeren, dien je naar www.aomeitech.com te gaan. Klik bovenaan op Products en kies voor AOMEI Partition Assistant Standard. Je wordt naar een pagina met twee knoppen geleid. Klik op de groene downloadknop om de software naar je computer te halen. Start hierna het installatieproces door te dubbelklikken op de executabel. Tijdens het installeren kan je als taal Nederlands kiezen, al zijn niet alle woorden in het programma even goed vertaald van het Engels.

Stap 2 / Wizards

Op het startscherm van Partition Assistant kan je nakijken welke partities de schijven bevatten, hoe groot deze partities zijn en hoeveel opslagruimte in gebruik is. Aan de linkerzijde van de applicatie kan je verschillende wizards terugvinden. Zoals de naam doet vermoeden, kan je met de Partitie-uitbreiden wizard een partitie vergroten, terwijl de Schijfcopieer en Partitiecopieer wizard je toelaten om alle data van een schijf of partitie te kopiëren. Indien je computer over een harde schijf en een SSD beschikt, kan je het besturingssysteem naar de andere schijf verhuizen met de knop Migreer OS -> SSD of HDD. Wanneer je op Partitie herstel wizard klikt, kan je dan weer op zoek gaan naar verloren of verwijderde partities. Tot slot kan je een Windows Preinstallation Environment op een usb-stick of CD branden en is het mogelijk om een opstartbare usb-stick met Windows 8 of 10 te maken door op Maak Opstart-CD Wizard en Windows(8/10) to Go maker respectievelijk te klikken.

Stap 3 / Partitieoperaties

Zoals de naam doet vermoeden, kan je met Partition Assistant in de eerste plaats partities beheren. Aan de linkerzijde kan je dan ook een reeks Partitieoperaties terugvinden wanneer je in het hoofdvenster op een partitie hebt geklikt. Je kan partities verplaatsen, bij elkaar voegen, splitsen, kopiëren en maken. Ook is het mogelijk een volledige partitie te verwijderen, een partitie te formatteren en zijn naam te wijzigen. Wanneer je op Wijzig schijfletter klikt, kan je de letter van een partitie veranderen en Veeg de partitie laat je toe om een partitie te verwijderen en alle data hiervan te wissen. Verder kan je partities verbergen, kan je de uitlijning van een partitie optimaliseren en is het mogelijk om een partitie te testen. Tot slot kan je meer informatie over een partitie te weten komen door op Eigenschappen te klikken.

Stap 4 / Schijfoperaties

Wie eveneens op schijfniveau aanpassingen wil maken, dient in het hoofdvenster op één van de schijven van zijn computer te klikken. De partitieoperaties zullen verdwijnen en alle mogelijke schijfoperaties zullen worden getoond. De eerste functie, Schijf Copieren, kan je eveneens bij de wizards terugvinden, terwijl alle andere functies enkel via het schijfmenu terug te vinden zijn. Om een nieuwe schijf snel in verschillende partities in te delen, kan je op Quick Partition klikken. Een nieuw venster zal zich openen, waarin je het aantal partities kan kiezen en hun grootte, naam en type kan wijzigen. Verder kan je alle partities van een schijf verwijderen en is het mogelijk om alle gegevens van de schijf te wissen. Door op Schijfoppervlak testen te klikken, kan je alle secties van een harde schijf controleren op beschadigingen en Converteer -> MBR laat je toe om de manier waarop data wordt bewaard aan te passen. Je kan de schijfindeling eveneens herstellen en de eigenschappen van de harde schijf bekijken.