Cross DJ Free 3.2.4

Zin om in de voetsporen te treden van een DJ Tiësto, Armin Van Buren, Dimitri Vegas, Like Mike of Martin Garrix? Het gratis mixprogramma Cross DJ Free kan alvast een voorzichtige aanzet zijn.

Cross DJ Free, ontwikkeld door het bekende Mixvibes, is beschikbaar voor zowel Mac als Windows en bestaat ook als mobiele app voor Android en iOS. Jammer alleen dat je langs een wat opdringerige site moet om de Windows-versie op te halen. De interface oogt erg aantrekkelijk, in een mysterieus zwart. De makers hebben het design duidelijk gehaald uit de industriestandaard, inclusief geluidsgolven, cue- en sync-knoppen, mixer, scratching, enz. Je hoeft maar het gewenste nummer uit je muziekbibliotheek naar een van beide draaitafels te verslepen of je importeert meteen maar een complete map. Een sync-knop zorgt ervoor dat het muzieknummer op de andere draaitafel op hetzelfde tempo als het andere nummer komt, zodat de muziek mooi doorloopt.

Er zijn ook een aantal leuke effecten beschikbaar, zoals loops en scratches. Je kunt tevens verschillende frequenties uit de mix filteren. Het programma laat zich bovendien op allerlei manieren tweaken en aanpassen. Je stelt bijvoorbeeld zelf het BPM-bereik in of de syncmodus, je bepaalt de lengte van de lead in/out, je kiest de crossfader curve, je bepaalt na hoeveel seconden een track als ‘gespeeld’ wordt beschouwd, enz.

In de volledige en betaalde versie van Cross DJ zijn er echter nog een paar extra mogelijkheden, zoals een hogekwaliteitsopname van je mixes of (meer dan 80) midi-controllers die je in Cross DJ kunt mappen. De volledige versie haalt ook het watermerk weg zodat je ongestoord ook van een full-screen uitvoer kunt genieten.