Het is een publiek geheim dat Microsoft het in Windows 10 niet zo nauw neemt met de privacy van zijn gebruikers. Op allerlei manieren verzamelt de softwaregigant informatie over jezelf en je pc-gewoontes. Nu kan je weliswaar een heel aantal van die methodes uitschakelen, maar voor je het weet zijn ze (na een update) weer actief. Wizzwin10 geeft je goed inzicht op wat (is ingeschakeld) en hoe (je het weer uitschakelt).

WizzWin10 kan op diep niveau wijzigingen in Windows 10 doorvoeren en daarom moet je bereid zijn het met beheerdersrechten te laten uitvoeren. Zodra het program is opgestart krijg je een overzicht van zowat alle mogelijke Windows-instellingen die ook maar iets met privacy vandoen hebben. Je verneemt tevens of die op jouw systeem al dan niet zijn ingeschakeld. Elk item is van een bepaalde kleur voorzien: groen, oranje of rood. Deze kleur geeft aan welke items worden uitgeschakeld als je een van de drie ‘snel-instellingen’ selecteert.

In principe is het ‘veilig’ alle items met een groen vinkje uit te zetten. Bij de oranje items zitten al enkele minder evidente zaken tussen (zoals het uitschakelen van de agenda door alle apps), maar bij de rode items wordt het pas echt twijfelachtig. Her vind je namelijk een optie om maar meteen de hele Windows updateservice uit te schakelen voor alle gebruikers en om alle automatische updates van andere producten, waaronder MS Office, tegen te houden.

Hoe dan ook, zodra je op de knop Opslaan drukt, worden de wijzigingen doorgevoerd. Je krijgt echter nog de gelegenheid een Windows-herstelpunt te laten maken zodat je de aanpassingen naderhand nog kunt terugdraaien. Echter, op ons testsysteem bleek het herstelpunt niet te zijn aangemaakt. Je doet er dus wel verstandig aan het herstelpunt zelf eerst aan te maken langs de gewone Windows-weg. Voor wie het wil weten: Wizzwin10 biedt wel een optie aan om in één keer alles naar de ‘fabriekinstellingen’ (de standaard instellingen van een Windows 10-installatie) terug te zetten.