Ransomware houdt lelijk huis op het internet. Dit type malware-infectie, dat je computerbestanden zonder je toestemming versleutelt en dan geld vraagt om die encryptie ongedaan te maken, duikt steeds meer op. Een momentje van onoplettendheid is dan ook genoeg om ergens verkeerd op te klikken en de malware binnen te halen op je pc. Antivirusfirma Kaspersky ontwikkelde een tool voor bedrijven om verdachte downloads te blokkeren, maar je kan deze ook zonder problemen voor je thuiscomputer gebruiken. De software is enkel in het Engels beschikbaar.

Surf naar de downloadpagina van Kaspersky Anti-Ransomware om te tool te downloaden. Om het programma binnen te halen vraagt het bedrijf enkele persoonsgegevens, zoals naam, bedrijf, e-mail en telefoon. Deze moet je allemaal invullen (het is mogelijk om bij number of workstations gewoon 0 op te geven) vooraleer je een downloadlink krijgt.

Installatie en meldingen

Tijdens de installatie van het programma krijg je de optie voorgeschoteld om Anti-Ransomware op een administrator’s computer of user’s computer te zetten. Het enige verschil tussen de keuzes is dat je als administrator rechtstreeks berichten op je scherm zal te zien krijgen wanneer de tool iets abnormaal detecteert, terwijl een gewone gebruiker deze meldingen via e-mail zal ontvangen. Voor een thuiscomputer is de installatie als administrator de eenvoudigste oplossing. Je moet er dan wel voor zorgen dat je het onder een administrator-account installeert. Zodra het proces is afgerond, start de software automatisch en draait het in stilte op de achtergrond.

Bediening

Kaspersky Anti-ransomware is terug te vinden in het systeemvak rechts op de startbalk, als zeshoekig icoontje met een vinkje in. Als je het programma opent, kom je op een scherm met algemene info terecht. Je vindt er onder andere globale cijfers over de digitale bedreigingen die het antivirusbedrijf heeft afgewend in de laatste 24 uur en een grote knop die je uitnodigt om te upgraden naar een betaalde versie van Kaspersky’s beveiligingssoftware.

Onderaan het algemene scherm bevinden zich twee knoppen: settings en manage applications. Via settings kan je opties als system tracing activeren via enable tracing, dat bepaalt bij welke gebeurtenissen het programma informatie zal opslaan. Ook instellingen voor een proxyserver of de mail-client kunnen hier aangepast worden. Het manage applications-venster laat toe om een programma op een white- of blacklist te zetten en dus automatisch te vertrouwen of te blokkeren. Mocht een van je gebruikte programma per vergissing als een bedreiging aangeduid worden door Anti-ransomware, dan kan je dat hier rechtzetten. Ben je toch gestrikt door een van de vele ransomware-varianten die op het web rondwaren, dan kan je op de website www.nomoreransom.org rondkijken wat je opties zijn.