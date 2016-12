Enig idee hoeveel keer per dag je een bestand of map opent, een webpagina bezoekt, een programma opstart of een commando uitvoert? Wellicht niet, maar het zullen er ongetwijfeld veel zijn. Listary wil een hulpmiddel zijn om zulke (vaak routineuze) taken efficiënter te maken.

Na de installatie krijg je de gelegenheid om aan de hand van een wizard enkele basisvaardigheden van het programma in te oefenen. Een aanrader voor wie snel aan de slag wil, gezien Listary flink wat mogelijkheden en opties aan boord heeft (waarvan een aantal jammer genoeg voorbehouden blijft aan de betaalde Pro-variant).

Commandobalkje

Wanneer je de standaard sneltoets gebruikt (2x Ctrl-toets) verschijnt een zwevend balkje waarin je bepaalde commando’s kwijt kunt. Dat kunnen bijvoorbeeld de beginletters van een applicatie zijn, waarna Listary de overeenkomstige toepassingen oplijst zodat je het gewenste item maar hoeft aan te klikken. Dat kunnen echter ook tekstmacro’s zijn waarmee je bepaalde commando’s of webpagina’s opent. Enkele voorbeelden die standaard al in Listary zijn voorzien: lock (pc vergrendelen), gg x (zoek in Google naar het trefwoord x), cmda (open de opdrachtregel als adminstrator), enz. Listary is gelukkig wel zo flexibel dat je als gebruiker ook zelf eigen snelopdrachten kan verzinnen. Je kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je met een opdracht als ‘home’ naar je eigen website surft of dat je met ‘spec’ de Verkenner opent in een specifieke map, enz.

Listary is echter ook operationeel binnen de Verkenner zelf en dus niet alleen vanuit het zwevend balkje. Wanneer je bijvoorbeeld dubbelklikt op een lege plek in de Verkenner, duikt een venstertje op dat je een overzicht geeft van je favoriete mappen (die je dus op elk moment kan toevoegen of aanpassen): een map aanklikken volstaat om die binnen de Verkenner te openen. Verder zie je hier ook een overzicht van je recent geopende mappen en kun je hier een uitklapmenu openen met daarin je favoriete commando’s, zoals CMD of Export list content to Excel. Oeps, neen, toch niet: dit laatste voorbeeld, waarbij je de mapinhoud in een rekenblad giet, blijkt voorbehouden aan de Pro-gebruikers. Zulke teasers kunnen wel vervelend zijn, maar wellicht is dat net de bedoeling…