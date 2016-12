De harde schijf is één van de belangrijkste componenten van je computer. Indien er iets met de schijf gebeurt, ben je immers al je data kwijt. Om te voorkomen dat je je bestanden kwijtraakt, dien je regelmatig de kwaliteit van je harde schijf na te kijken. Met HDDExpert wordt de gezondheid van je harde schijf controleren een fluitje van een cent.

Informatie

Wanneer je HDDExpert opstart, zal de software automatisch je harde schijf analyseren. Aan de linkerzijde zal je de fabrikantnaam van de schijf kunnen terugvinden, met daaronder het modelnummer en de capaciteit van de component. Verder kan je de firmware, het serienummer en de cachegrootte nakijken. Wanneer je op het pdf-icoontje naast het modelnummer klikt, zal er automatisch een Google-zoekopdracht naar dit model worden uitgevoerd. Hierdoor kan je extra informatie vergaren over de harde schijf en eventueel een nieuwe harde schijf van hetzelfde model aanschaffen.

Rechts van de basisinformatie kan je de temperatuur van je harde schijf terugvinden. Ook kan je hier nakijken hoeveel oplaad- en ontlaadcycli de schijf al heeft doorlopen en hoeveel uur de component al heeft gewerkt. In de kader Message vertelt HDDExpert je de status van je harde schijf. Het zal zeggen of de temperatuur niet te hoog is en of de ventilators aan vervanging toe zijn. Ook zal de applicatie je laten weten of je harde schijf gezond is, je back-ups zou moeten maken, of een vervangschijf dient aan te schaffen. Wanneer je op de knop Fans klikt, zal je terechtkomen op een Ebay-pagina waar je nieuwe computerventilators kan kopen. De knoppen Spare en Backup leiden je daarentegen naar een Ebay-pagina met harde schijven.

SSD

Indien HDDExpert je aanraadt om je harde schijf te vervangen, is een SSD zeker het overwegen waard. Deze opslagsystemen werken met flashgeheugen in plaats van een mechanische kop, waardoor ze een pak sneller zijn. Bovendien zijn de schijven minder gevoelig aan schokken. Met name bij laptops is dat een belangrijk voordeel. Het enige nadeel aan een SSD is de prijs: je betaalt een stuk meer voor een SSD dan voor een HDD met dezelfde capaciteit. Volgens ons is een SSD deze meerprijs echter meer dan waard, zeker wanneer je HDD toch aan vervanging toe is.