Een programma installeren doe je in de meeste gevallen door na het downloaden het bijhorende setup-bestand op te starten en een installatiewizard te doorlopen. Daar is niks mis mee, maar als je een bepaald (populair) programma wel vaker installeert, dan kan het wel een stuk sneller met just-install.

Just-install is een zogenoemde ‘package installer’ voor Windows. De installatie van deze tool is wat onorthodox. Je gaat als administrator naar de opdrachtprompt en je voert hier het commando msiexec.exe /i http://go.just-install.it uit.

Na een – korte – installatie lijkt er niets te zijn gebeurd. Maar wanneer je vervolgens het opdrachtregelcommando just-install list uitvoert, dan krijg je een hele reeks (vaak ook) bekende programma’s te zien. Het zijn precies deze programma’s die je voortaan met een simpel commando op de opdrachtregel kan installeren. Wil je bijvoorbeeld Firefox (een van de ondersteunde applicaties) installeren, dan hoef je slechts het commando just-install firefox uit te voeren. Of wat dacht je van just-install virtualbox, just-install veracrypt of just-install thunderbird. Wij telden zo’n 150 ondersteunde programma’s, maar deze lijst wordt regelmatig uitgebreid.

Via het commando just-install –help roep je een overzicht van de mogelijke parameters op. Die leert je dat je met just-install update programma’s bijwerkt die je eerder met just-install had geïnstalleerd, dat je met just-install –download-only een bepaald programma alleen downloadt maar (nog) niet installeert, en dat je met een commando als just-install -arch x86 [programma] een programma voor een specifieke systeemarchitectuur installeert. Houd er wel rekening mee dat je met just-install in de meeste gevallen wel de standaard (Engelstalige) editie van een programma op je systeem zet.