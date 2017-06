Net zoals wanneer de elektriciteit uitvalt heel wat mensen een zaklamp of kaarsen bovenhalen, kan je in het geval van acute wifiproblemen je netwerkverbinding terugkrijgen met behulp van je smartphone. Valt het internet weg en wil je je laptop gebruiken? Verbind de computer met een netwerk dat je vanop je smartphone opzet.

Stap 1 / Mobiele data

Zowel voor Android als voor iOS heb je de optie om een wifi-hotspot te creëren. De enige voorwaarde is dat je mobiele data op je smartphone beschikbaar hebt. De hotspot-functie op je telefoon gebruikt die mobiele data om wifi-verbindingen mogelijk te maken. Afhankelijk van waarvoor je die wifi gebruikt, kunnen die data er erg snel doorvliegen. Houdt dit zeker in het oog om onaangename verrassingen te voorkomen. Op Android heb je de mogelijkheid om een datalimiet op te leggen, bij iOS niet.

Stap 2 / Android

Hoe pak je dit aan op Android? Ga naar de instellingen. Bovenaan in dit venster vind je de verschillende verbindingsopties van je toestel, zoals wifi en bluetooth. De mogelijkheid om een mobiele hotspot aan te maken (in het jargon ook wel tethering genoemd) zal bij de geavanceerde instellingen van dit onderdeel staan. Elke smartphone heeft de optie, maar de knoppen en de namen kunnen al eens verschillen al naargelang de fabrikant. Ik gebruik voor deze workshop een Huawei-toestel. Selecteer bij de geavanceerde instellingen de knop Tethering en draagbare hotspot en kies Draagbare wi-fi-hotspot.

Stap 3 / Configureren

Klik op Wi-fi-hotspot configureren. Bovenaan voer je een naam in voor je netwerk. Standaard staat de codering WPA2 ingeschakeld die ervoor zorgt dat een hacker je verbinding niet kan kraken. Stel zeker ook een wachtwoord in. Aan de band en het kanaal moet je niets veranderen. Je hebt ook de mogelijkheid om een beperking op te leggen voor het aantal toestellen op je verbinding. Ben je klaar, klik dan op Opslaan en schakel vervolgens in het menu je draagbare hotspot in. Verbinden met je hotspot doe je zoals je met eender ander netwerk zou doen: zoek het netwerk op bij je beschikbare wifiverbindingen, selecteer de hotspot en geef het wachtwoord op.

Stap 4 / iOS

Open op je iPhone je de Instellingen en tik Persoonlijke hotspot aan bij de verbindingsopties. Activeer de optie in het venster dat je hierna verschijnt. Klik op het wachtwoord om dit te veranderen en tik op Klaar wanneer je dat gedaan hebt. Dat is het hele proces: je kan nu verbinden met het netwerk.