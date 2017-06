Apple heeft enkele grote veranderingen in petto voor iOS. Versie nummer 11 brengt heel wat nieuwigheden, waaronder belangrijke aanpassingen aan de interface om het werken op het besturingssysteem te vergemakkelijken. Voor de details over de functies kan je bij onze zustersite TechPulse terecht.

Bètaprogramma

Prikkelt het om nu al aan de slag te gaan met het vernieuwde iOS 11? Je hoeft niet te wachten tot Apple het officiële startschot geeft voor de update, wat waarschijnlijk ergens in september zal zijn. Het bedrijf biedt een bètaprogramma aan waar je verschillende besturingssystemen – iOS, macOS en tvOS – al in avant-première kan uitproberen. Aangezien de software nog in zijn testfase zit, moet je er dan wel bijnemen dat je toestel mogelijks kan crashen of andere rare fouten kan genereren wanneer je een bètaversie downloadt. Je bent gewaarschuwd.

Er zijn twee wegen om iOS 11 al op je smartphone of tablet te zetten. De officiële manier om in aanmerking te komen voor de testsoftware is door je aan te melden op www.beta.apple.com met je Apple ID. Wanneer de publieke bèta beschikbaar is, zal je een melding krijgen dat je deze kan downloaden. Op dit moment is er echter nog geen publieke bèta, enkel ontwikkelaars kunnen al met het OS aan de slag.

Omweg

Wie het zo safe mogelijk wil spelen, kan beter op de publieke bèta wachten. Er is echter een omweg waardoor je de ontwikkelaarsversie van iOS 11 kan installeren. Ook dit is natuurlijk op eigen risico. Open Safari op je toestel en ga naar www.beta.applebetas.co. Klik onder iOS Downloads op de Download-knop.

Vervolgens moet je iOS Beta Software profile downloaden en installeren. Voer de pincode van je toestel en klik in de volgende twee venster ook op Install. Na deze handeling zal er een melding verschijnen die je vraagt om je toestel opnieuw op te starten. Doe dit. Nadat je toestel de reboot heeft doorlopen, ga je naar Instellingen en klik je op algemeen. Wanneer je Software update selecteert moet je nu het iOS 11 developer beta profiel zien opduiken. Onderaan zal je een knop vinden om de bètaversie van iOS 11 te downloaden en te installeren. Verschijnt het profiel niet, wacht dan even en probeer het opnieuw. In het uiterste geval kan je je toestel nog een keer opnieuw opstarten.