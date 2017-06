De app itsme is een intiatief van enkele Belgische banken en telecomproviders. De toepassing is in het leven geroepen om het inlogproces voor verschillende diensten eenvoudiger te maken zonder te moeten inboeten aan veiligheid. Een itsme-code is verbonden aan je toestel en je simkaart, waardoor het erg moeilijk wordt voor iemand anders om zich als jou voor te doen. Om je itsme-code aan te maken heb je nog een kaartlezer nodig, maar nadien kan je het toestelletje achterwege laten.

Voorwaarden

Niet iedereen kan een itsme-code aanmaken. Er hangen enkele vast voorwaarden aan: je moet minstens 18 jaar zijn en in het bezit zijn van een Belgische identiteitskaart en een Belgische simkaart. De Belgische nationaliteit is geen vereiste, maar je eID moet in België zijn uitgegeven. Aangezien de itsme-app enkel te vinden is op Android en iOS, heb je ook een smartphone met een van die twee besturingssystemen nodig. Op dit moment moet je om van de app gebruik te maken ook bij één van de vier banken aangesloten zijn die meegeholpen hebben bij de ontwikkeling van de itsme: ING, KBC, BNP Paribas Fortis of Belfius. Later zou dat voor iedereen met een eID moeten gaan, maar men werkt nog aan die mogelijkheid.

Download de app op je smartphone en open deze. Klik op Maak je itsme aan en geef je mobiele nummer in. Wanneer je op Doorgaan klikt zal de app controleren of je simkaart technisch klaar is om verbonden te worden met je itsme-code. Of je meteen bij de volgende stap terechtkomt of zal moeten wachten kan variëren. Ikzelf kreeg in eerste instantie een foutmelding die een dag later verdwenen was, terwijl een collega helemaal niet op problemen stoot bij het opzetten van zijn code. Sommige gebruikers zullen waarschijnlijk geduld moeten uitoefenen.

Kaartlezer en codes

Is je simkaart klaar, dan krijg je in het volgende scherm een overzicht te zien van mogelijkheden. Ook eID staat er al tussen, maar als je er op klikt zal te lezen krijgen dat de functie nog niet beschikbaar is. Je moet dus je identiteit bevestigen via je bank. De app zal je doorsturen naar de website van je bank, waar je moet inloggen op je online bankaccount. Dit is het moment waar je je kaartlezer moete bovenhalen. Voer de instructies uit. Zodra je je digitale handtekening hebt ingevoerd, krijg je een overzicht te zien van de gegevens die itsme nodig heeft en moet je toestemming geven om deze te verbinden aan je code. Vink de verklaring aan en klik op Volgende. Je zal opnieuw een handtekening met je kaartlezer moeten uitvoeren.

De app zal je een controlecode per sms versturen. Voer de cijfers in, en je bent eindelijk zover om je eigen itsme-code in te stellen. Deze bestaat uit vijf cijfers. Net zoals bij wachtwoorden is het een goed idee om makkelijk te raden combinaties te vermijden. Bevestig je code een tweede keer, en je bent klaar. Klik je rechtsbovenaan op de opties van de app, dan zal je zien dat je je code nog kan veranderen via de knop Mijn itsme-code wijzigen. Het lijstje van services waar je de code kan gebruiken is nu nog beperkt, maar de ontwikkelaars beloven dat je ze in de toekomst zal kunnen gebruiken om je aan te melden bij je bank en bij overheidsdiensten.

De Android-app is hier te downloaden.

De iOS-app vind je hier.