Het was een opmerkelijke belofte in de verkiezingscampagne van huidig Amerikaans president Donald Trump: als hij verkozen werd, zou hij grote Amerikaanse bedrijven verplichten om hun fabricageprocessen terug naar de V.S. te brengen. Hij richtte zijn vizier onder meer op Apple, dat erom bekend staat dat het zijn Macs, iPhones en iPads in Azië laat produceren.

Volgens Apple-CEO Tim Cook heeft dat echter een gegronde reden: het zou niet alleen goedkoper zijn voor zijn bedrijf om naar Azië te trekken, in de V.S. zouden tevens enkele benodigde competenties ontbreken om ter plekke een goed product te bouwen. Dat klinkt als een goedkoop excuus, maar het heeft een grond van waarheid.

Historische basis

Dankzij de goedkopere arbeidskrachten is namelijk een historische basis gegroeid voor technologiebedrijven. Een bedrijf als Foxconn, dat naast de iPhone ook de Nintendo Switch bouwt, is groot geworden op die markt. Daarom is het voor Cook en de zijnen geen sinecure om het hele productieproces zomaar over te hevelen naar de States.

Trump is er niettemin van overtuigd dat hij Cook kan overtuigen. Volgens de president hebben beiden recent nog gesproken over zo’n verhuis. Trump onder meer de belastingen herstructureren en verlagen, zodat het voor grote bedrijven goedkoper zou worden om uit te breiden. Hij kon evenwel niet bevestigen dat Cook akkoord ging met het voorstel. Hij noemt de Apple-baas alvast een ‘ware patriot’.

Buitenlandse investering

Foxconn zou ondertussen eveneens plannen hebben om de V.S. te veroveren. Momenteel heeft het Aziatische bedrijf een kleine Amerikaanse vestiging, maar die zou, indien gepaste overheidsmaatregelen volgen, stevig uitgebreid worden. Foxconn wil maar liefst zeven miljard dollar investeren, wat zou moeten leiden tot 50.000 extra jobs.