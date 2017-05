Ook al gaat het vaak maar om seconden, met een sneltoets heb je toch weer een beetje tijd gewonnen. Merk je dat je een handeling op je Mac of binnen een programma regelmatig uitvoert door via menu’s op zoek te gaan naar de knop? Apple voorziet op macOS een ingebouwde manier om sneltoetsen in te stellen.

Er is één moeilijkheid verbonden aan het configureren van een toetsencombinatie. Je moet exact weten welke menunaam een bepaald commando heeft, inclusief hoofdletters en symbolen. Controleer dus eerst de naam van de handeling vooraleer je in de instellingen duikt.

Je vindt het venster door naar Systeemvoorkeuren te gaan op je computer, en vervolgens Toetsenbord. Open het tabblad Toetsencombinaties, waar je alle bestaande sneltoetsen vindt. Klik op het “+”-teken om een nieuwe combinatie aan te maken. In het venster dat verschijnt moet je het eerst programma opgeven waarbinnen je de combo wil gebruiken, daaronder voer je het exacte menucommando in en geef je de toetsencombinatie op die je wil gebruiken. Let er wel op dat het een combinatie is die nog niet voor een andere handeling binnen het programma is ingesteld. Je kan dit snel controleren door je combinatie te gebruiken met het programma en te kijken of er iets gebeurt. Klik op toevoegen om je sneltoets in te voeren en het proces te voltooien.