Sommige standaardprogramma’s van macOS zijn onbekend bij het grotere publiek en bijgevolg vaak ook onbemind. Fotolader is er daar één van. Dat is spijtig, want het is een handige app. In plaats van allerlei bloatware binnen te halen om beelden te importeren of drivers te downloaden voor digitale camera’s,scanners en andere randapparatuur, kan je Fotolader inschakelen.

Open Finder en ga naar Programma’s. In dit menu vind je de applicatie fotolader terug. Wil je foto’s importeren, dan start je het programma en koppel je het toestel waar de foto’s op staan aan je Mac. Het apparaat verschijnt normaal gezien automatisch in Fotolader. Binnen het venster kan je aangeven welke specifieke foto’s je wil overhevelen door op de afbeeldingen te klikken terwijl je de CMD-toets ingedrukt houdt. Je kan ook aanpassen in welke map de bestanden terecht komen, standaard is dat afbeeldingen. Vervolgens klik je op Importeer of op Importeer alles.

Je kan ervoor zorgen dat Fotolader automatisch opent wanneer je bijvoorbeeld je camera met je computer koppelt. Dit doe je door in de app links onderaan te klikken, waardoor er een paneel tevoorschijn komt. Hier kan je aangeven bij welke toestellen de app moet activeren.