Om veilig op het internet te vertoeven doe je er goed aan voor al je online diensten een ander wachtwoord te gebruiken. Jammer genoeg maakt deze werkwijze het een stuk moeilijker om je paswoorden te onthouden. Je kan de iCloud-sleutelhanger gebruiken om veilige accounts op te zetten zonder dat je het risico loopt je wachtwoord te vergeten.

De iCloud-sleutelhanger houdt je gebruikersnamen en wachtwoorden van Safari-websites, creditcardgegevens en wifinetwerkinformatie up-to-date op je toestellen met iOS 7.03 en OS X Mavericks 10.9 of hoger. Ook kan de sleutelhanger je accounts voor Mail, Contacten, Agenda en Berichten bijhouden voor al je Mac-computers. Wanneer je inlogt bij Facebook, Twitter en andere internetaccounts voegt iCloud bovendien automatisch je gebruikersnamen en wachtwoorden toe aan je apparaten.

Sleutelhanger inschakelen

Wanneer je je iPhone, iPad, of iPod hebt bijgewerkt naar de nieuwste iOS-versie, vraagt de configuratie-assistent om de iCloud-sleutelhanger te configureren. Als je deze stap hebt overgeslagen, kan je de sleutelhanger ook achteraf nog configureren. Ga naar de instellingen, tik op je naam en kies voor iCloud. Indien je iOS 10.2 of lager gebruikt, kan je rechtstreeks vanuit de instellingen naar de iCloud gaan. Tik vervolgens op Sleutelhanger en schakel de functie in. Voer hierna het wachtwoord van je Apple ID in en volg de instructies op het scherm.

Op je Mac open je het Apple-menu, ga je naar Systeemvoorkeuren en klik je op iCloud. Selecteer Sleutelhanger en stel indien gewenst een toegangscode in om na de sluimerstand of schermbeveiliging het scherm te ontgrendelen. Voer wederom het wachtwoord van je Apple ID in en volg de instructies op het scherm.

Melding

Om het maximale uit de iCloud-sleutelhanger schakel je de functie op al je Apple-toestellen in. Telkens wanneer je dat doet, ontvang je op je toestellen die de iCloud-sleutelhanger gebruiken een melding waarin wordt gevraagd het bijkomende apparaat goed te keuren. Nadat je het nieuwe toestel hebt goedgekeurd, start Apple het bijwerken van de iCloud-sleutelhanger op dat toestel automatisch. Indien je twee-factor-authenticatie gebruikt, kan je de iCloud-sleutelhanger inschakelen op een nieuw toestel zonder dat de goedkeuring van een ander apparaat nodig is.