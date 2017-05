Vanaf macOS Sierra kan je je Mac-opslag optimaliseren. Deze functie zorgt ervoor dat bestanden, foto’s, films e-mailbijlagen en andere documenten die je zelden gebruikt, automatisch in de cloud worden bewaard. Bestanden die je onlangs hebt gebruikt, blijven op je Mac staan. Wanneer je files opent die in de cloud worden bewaard, downloadt Mac deze bestanden zodat je die zoals gewoonlijk kan gebruiken.

Dankzij deze nieuwe functie zie je bij je opslaginformatie voortaan ‘wisbare inhoud’ staan. Het gaat hier om opslagruimte die je Mac automatisch kan vrijmaken wanneer je meer opslagruimte nodig hebt. Tot deze opslagruimte behoren bestanden die je lange tijd niet hebt gebruikt en dus naar de cloud kunnen worden verhuisd.

Beheer

Je kan je Mac-opslag optimaliseren door naar Over deze Mac te gaan en op Opslag te klikken. Kies vervolgens voor Beheer en ga naar Bewaar in iCloud. Hier kan je kiezen om je bestanden in de iCloud Drive te bewaren en foto’s en video’s naar de iCloud-fotobibliotheek te verhuizen.

Verder kan je in het beheermenu voor Optimaliseer opslag kiezen. Je kan kiezen om bekeken iTunes-films en –tv-programma’s te verwijderen. Ook kan je slechts bijlagen van recente e-mails downloaden. Ten slotte geeft Apple je de mogelijkheid om bijlagen niet automatisch te downloaden.

Wisbare inhoud

Door voorgaande opties in te schakelen, zorg je ervoor dat macOS Sierra in de gaten houdt welke bestanden je lange tijd niet hebt gebruikt. Deze documenten noemt Apple de wisbare inhou, zijn opgeslagen in de cloud en zullen worden verwijderd wanneer je weinig opslagruimte over hebt.

Wie niet wil wachten tot zijn computer automatisch zijn harde schijf opkuist, kan het verwijderen van ongebruikte bestanden forceren. Open het Schijfhulpprogramma via de hulpprogramma’s en selecteer in de kolom je volledige harde schijf. Kies vervolgens in knoppenbalk voor Partitioneer en klik onder de cirkel op het plusje. Vul bij grootte ongeveer 90 tot 95 procent van de beschikbare vrije ruimte van je harde schijf in. Controleer of bij de optie Structuur Mac OS Uitgebreid (journaled) is geselecteerd en kies een naam. Nadat je enige tijd hebt gewacht, zal je merken dat de wisbare inhoud minder ruimte in beslag neemt.

Je kan de partitionering van je harde schijf ongedaan maken door in het Schijfhulpprogramma de volledige harde schijf te selecteren. Klik in de knoppenbalk op Partitioneer en selecteer de partitie die je zojuist aanmaakte. Klik linksonder op minknop om de partitie te verwijderen en kies voor Pas Toe. Je harde schijf bestaat weer uit één partitie en de hoeveelheid ruimte die wordt opgeëist door wisbare inhoud is drastisch gezakt.