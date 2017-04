Dankzij een recente Whatsapp-update heeft Siri weer een nieuw trucje geleerd. Apples digitale assistent heeft de vaardigheid gekregen om Whatsapp-berichten luidop voor te lezen. Deze handigheid komt van pas voor mensen met een visuele beperking, en kan ook gebruikt worden voor wie zijn handen vrij wil houden.

Om het te activeren ga je naar de instellingen voor Whatsapp in iOS, waar je de optie kan terugvinden. Daarna hoef je gewoon Siri aan te spreken met een “Hey Siri” wanneer je in Whatsapp zit, en haar te vragen (in het Engels dan wel) om het laatste bericht voor te lezen. Je kan de noodzakelijke Whatsapp-update momenteel downloaden, zolang je maar iOS 10.3 op je toestel hebt staan.

Antwoorden op een bericht met behulp van spraakcommando’s behoort ook tot de mogelijkheden. Die functie zit er al enkele maanden in, al zal je hier waarschijnlijk op moeilijkheden botsen door Siri’s onbestaande kennis van het Nederlands.