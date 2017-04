iTunes verliest volgens velen stilaan zijn eigenheid. Wat ooit een fijn programma was, gaat vandaag door het leven met vele overtollige kilo’s en functies. Daarom gaan we in dit korte overzicht op zoek naar enkele mogelijke vervangers. De ene is al wat uitgebreider dan de andere, maar simpliciteit heeft ook zijn charme.

1. Clementine

Clementine is niet alleen beschikbaar voor Mac, maar ook voor Windows. Het programma kan alle gangbare formaten aan, inclusief FLAC, wat bij iTunes al een gemis is – FLAC is een formaat dat een betere geluidskwaliteit belooft dan MP3. Naast je lokale bibliotheek kan Clementine eveneens vele clouddiensten doorzoeken, waaronder Dropbox, Google Drive, OneDrive en Box. Spotify en Grooveshark worden eveneens doorzoekbaar, wat al vrij uitzonderlijk is. Op die manier kan je afspeellijsten samenstellen met muziek uit verschillende bronnen, wat soms wel handig kan zijn. Wil je al je diensten combineren in één compleet programma, dan moet je hier zijn, ook als je het wilt gebruiken om je muziek naar je iPhone of iPod te transfereren.

2. Nightingale

Nightingale is niet alleen zeer compleet, het is ook schaalbaar. Het programma is open-source, wat betekent dat je naar wens plug-ins kan toevoegen die anderen ontwikkelden voor het platform. Als je het kan bedenken, dan kan Nightingale het. De lay-out is bovendien kinderlijk simplistisch, een beetje zoals iTunes vroeger was. Ook dit programma kan probleemloos om met FLAC. Uiteindelijk maak je hiervan wat je zelf wilt.

3. Quod Libet

Quod Libet doet simpliciteit verbleken door nog minder indrukwekkend te zijn dan een kartonnen doos. Laat je echter niet misleiden door zijn looks: het programma is enorm krachtig. Vertaal je Quod Libet naar het Nederlands, dan krijg je ‘wat je maar wilt’. Je kan het programma uitbreiden met talloze plug-ins die telkens extra functionaliteit toevoegen. De ware kracht zit hem in zijn organisatietalent: je kan je bilbiotheek organiseren op elke denkbare manier. Zo kan je alle mannelijke artiesten uit de jaren ’80 samenzetten, met eventueel een uitzondering of twee. Je kan het zo gek niet bedenken, of Quod Libet kan het.

4. Tomahawk

Wie regelmatig bezig is met de doe-het-zelvers op het internet, zal Tomahawk een must vinden. Naast je eigen bibliotheek geeft het programma je namelijk toegang tot YouTube, Jamendo en Bandcamp. Op die manier kan je je eigen nummers snel en makkelijk naast je favoriete online artiesten plaatsen. Spotify en Tidal zijn eveneens aankoppelbaar, net als Google Play Music, Jabber en de lijstjessites Billboard en Metacritic. Op die manier legt Tomahawk extra nadruk op het sociale aspect van muziek. Vergeet zeker niet je afspeellijsten of toevallige ontdekkingen te delen met vrienden, familie of kennissen. Ten slotte staat Tomahawk toe dat je plug-ins installeert om extra functies toe te voegen, zonder zijn simpele looks uit het oog te verliezen.