Over de jaren heen heeft Apple heel wat verbeterd met de opeenvolgende updates van iOS, maar versie 10 blijft een opmerkelijke beperking bevatten: je kan niet meer dan vijf foto’s naar iemand mailen. Het is vreemd dat Apple een dergelijke limiet oplegt, zeker als je weet dat het deze in iOS 9 juist had opgeheven. iOS 10 draait die beslissing weer terug.

Je kan natuurlijk je vakantiefoto’s in reeksen van vijf doorsturen naar je vrienden, maar dat is nogal omslachtig. Ik som drie methodes op waarmee je toch meerdere kiekjes kan doorgeven.

1. Kopiëren en plakken

Normaal gezien werkt het mailen van foto’s zo: je opent de Apple Photos-app, je selecteert één tot vijf foto’s, je klikt het deel-icoontje aan en je drukt op mail. Duid je meer dan vijf foto’s aan, dan zal je de optie mail niet meer terugvinden bij Delen.

De eenvoudigste oplossing is om het proces om te draaien: ga naar de mail-app en open een nieuw bericht. Vervolgens kopieer je de foto’s die je wil versturen en plak je deze in de inhoud van je e-mail. Het nadeel van deze methode is dat niet iedereen de foto’s correct zal aankrijgen. Afhankelijk van de maildienst die je contacten gebruiken, kunnen de foto’s verkeerdelijk in de tekst van de mail verschijnen.

2. Gebruik Airdrop

iPhone en iPad-gebruikers durven het bestaan van Airdrop nogal eens te vergeten. Je kan Apples deeldienst alleen maar voor korte afstanden inzetten, maar in sommige situaties kan dit de ideale manier zijn om snel bestanden over te maken. Zit je samen met je vrienden en wil je je fotografische exploten delen, aarzel dan niet om Airdrop boven te halen. Bijkomende voorwaarden zijn dat degenen die de foto’s ontvangen, ook een iOS-toestel moeten hebben met Aidrop ingeschakeld.

Zo pak je het aan: zorg er allereerst voor dat je wifi en je bluetooth geactiveerd zijn. Open vervolgens de Airdrop instellingen door van onder naar boven te swipen onderaan je scherm en Airdrop te kiezen. Zet je zichtbaarheid op Alleen Contacten of op Iedereen. Als je voor die eerste kiest, kan je enkel bestanden sturen naar personen die al in je contacten zitten. Tot slot ga je naar de Photos app. Wanneer je nu op het deel-icoontje klikt, krijg je bovenaan profielen van Airdrop-gebruikers in je buurt te zien. Selecteer de mensen waarmee je je foto’s wil delen en klik op verstuur.

3. Gebruik een app

Apple wil misschien niet dat je meer dan vijf foto’s verstuurt, maar er zijn genoeg andere apps in de mobiele zee die je wel die mogelijkheid geven. Alternatieve maildiensten bijvoorbeeld, of clouddiensten zoals dropbox of OneDrive. Bij die laatste zal je geen rechtstreekse bestanden kunnen verzenden, maar werk je met links die je doorstuurt naar je contacten. Dat heeft ook zo zijn voordelen, want hiermee hoeven je kennissen geen zware e-mail te downloaden.