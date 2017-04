Controlearts

Een Mac zit qua besturingssysteem goed in elkaar. Meer dan bij Windows werken programma’s los van elkaar, waardoor een slechte applicatie niet meteen je hele systeem mee de dieperik in sleurt. Dat betekent ook dat je niet altijd doorhebt of een programma naar behoren werkt. Daarvoor kan je de processen gaan bekijken; de benodigde applicatie vind je in je Launchpad. De eerste stap is dan zware processen stopzetten – maar let wel op dat je daarbij geen kritieke taken elimineert. De tweede stap is op zoek gaan naar de oorzaak en die indien nodig verwijderen.