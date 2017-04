Elk mobiel besturingssysteem biedt een eigen oplossing die je onmiddellijk kan inzetten om je verloren telefoon terug te vinden. In veel gevallen hoef je vooraf zelfs niet iets ingesteld te hebben om de boel terug te vinden.

Dat wil niet zeggen dat voorbereiding overbodig is. Het is een kleine moeite om een smartphone te voorzien van een wachtwoord of een andere soort beveiliging. Doe je dat niet, dan kan een al dan niet eerlijke vinder al te makkelijk aan de gevoelige gegevens in je telefoon. Natuurlijk is een wachtwoord niet onkwetsbaar, maar het geeft bescherming tegen directe toegang. Zo win je op zijn minst tijd om verdere acties te ondernemen.

Apple (iOS)

Apple voorziet in al zijn mobiele apparaten de applicatie Find my iPhone, die je helpt om je toestel terug op te sporen. Je hebt wel een andere computer of iOS-apparaat nodig om hiervan gebruik te maken, en bovendien werkt deze functie enkel wanneer je gsm aan staat en verbonden is met het internet. Brute pech dus als je je smartphone al een hele tijd kwijt bent of als hij in verkeerde handen is.

Je logt in via iCloud en opent Find my iPhone. De dienst traceert daarna je gsm op een kaart en geeft je de optie om op je toestel een geluid af te spelen of een melding op het scherm te laten verschijnen dat je je gsm hebt verloren. Als laatste redmiddel kan je ook op afstand je bestanden verwijderen van je telefoon.

Google (Android)

Op elke Android-telefoon is de app Apparaatbeheer geïnstalleerd. Mocht je die om een of andere reden toch niet staan hebben, kan je die ook van de Play Store downloaden of automatisch via de browser gebruiken. Je kan met de Android Device Manager de locatie van je toestel vanop afstand bepalen, de beltoon laten afgaan, een nieuw watchtwoord instellen en het apparaat vanop afstand wissen. Wanneer je je toestel niet meer terugvindt, surf je via je computer naar de website van de Device Manager, die dan onmiddellijk op zoek gaat naar jouw apparaat. Wie Android-toestellen in een zakelijke omgeving beheert, kan gebruik maken van de Device Policy Administration for Android. Daarmee kun je als systeembeheerder een extra beveiliging instellen voor toestellen die aan werknemers uitgereikt worden.

Er zijn ook apps van derden die je kunnen helpen om je gsm terug te vinden, zoals Cerberus Anti-theft. Die biedt de mogelijkheid om screenshots en foto’s vanop afstand te nemen en geeft daarnaast meer gedetailleerde informatie dan de standaarddienst van Google.