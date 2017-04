Zet je eerste stappen in GarageBand: Deel 2

Voor een muzikant is er niets leuker dan merken dat je vooruitgang maakt. Een muzikale zinsnede waar je vorige week nog moeite mee had en vandaag wel vlot uit de vingers rolt, geeft een groot gevoel van voldoening. Oefening baart kunst, en die oefening doorga je best met een metronoom aan je zijde. Het getik en getak van zo’n ding bezorgt menigeen hoofdpijn, waardoor we met redelijke zekerheid kunnen stellen dat het aangenamer is om te oefenen met een achtergrondorkest.

Zo’n orkest is helaas niet altijd beschikbaar wanneer jij dat wel bent. Meespelen met een bepaald nummer dat je probeert te leren kan dan helpen. Maar opnieuw bots je dan snel tegen enkele limieten aan: misschien gaat het voorbeeldnummer wel te snel voor jou huidige niveau? Of misschien speel je een zelfgeschreven nummer waar dan uiteraard nog geen voorbeeld van te vinden is?

GarageBand kan je dan perfect bijstaan. Het programma wordt al sinds jaar en dag gratis ter beschikking gesteld voor Mac- en iOS-gebruikers. Als gratis software mag je het gerust een van de betere opnameprogramma’s noemen voor amateurgroepen en -muzikanten. Voor de meer professionele gebruiker zal het misschien wat te beperkt zijn, aangezien je opgenomen geluiden slechts in beperkte mate kan modifiëren, maar voor de minder veeleisende gebruiker biedt het meer dan genoeg uren aan plezier aan. Ik geef je een basiscursus in GarageBand voor Mac en iOS.

Overzicht bewaren

De basis is hiermee gelegd. Laat je gerust gaan als je vindt dat er nog instrumenten bij moeten. Zo heb je nog de mogelijkheid tussen Smart Drums, een heuse sampler, gewone drums die je zelf moet aansturen, een slimme en een domme piano (die je opnieuw zelf aanstuurt) en een slimme gitaar. Ik voegde nog snel een elektrische gitaar bij, om nog wat extra op te vullen.

Wanneer je nu kiest voor dat tweede knopje dat je bovenaan zag staan, naast datgene dat je terugbracht naar de andere instrumenten, dan kom je terecht in een overzicht. Hier kan je zien welke instrumenten je reeds gebruikt voor je nummer. Je krijgt heel visueel te zien wat de andere instrumenten ongeveer spelen. Voel je zeker niet gek als je er niet wijs uit geraakt, het kan hoogstens dienen als een leidraad wanneer je zelf speelt. In dit overzicht kan je eveneens maten toevoegen of kan je een ‘B’- of ‘C’-deel toevoegen, zodat je een nummer kan opbouwen met strofes en refreinen.

Nu jij nog

Op het overzicht kan je rechtsonderaan klikken op een plusteken. Daarmee ga je terug naar de instrumentenkeuze. Doe dat en navigeer dan naar de versterker. Hier kan je instellen hoe jouw gitaar (of eender welk instrument) zal gaan klinken. Wil je een propere klank, doe dan niets. Wil je bijvoorbeeld een viool met heel veel effecten, dan kan je de versterker gaan instellen. Amuseer je terwijl je probeert wat mogelijk is. Wanneer je je keuze hebt gemaakt, keer je best terug naar het overzicht. Wanneer je jezelf dan gaat opnemen, ben je visueel meer mee met wat er gebeurt en waar in het stuk je je juist bevindt.

Op Mac

Wanneer je GarageBand opent in Mac, zal je merken dat de lay-out erg verschillend is, maar dat de stijl en de ‘feel’ van het programma redelijk gelijkaardig is. Het grote verschil is het niveau van immersie: bij de iOS-app blijft alles tamelijk oppervlakkig en gericht op beginners, terwijl je met de Mac-versie zal merken dat je veel dieper kan gaan graven, meer kan aanpassen en met meer effecten kan spelen.

Beginnen

Het begin is redelijk gelijklopend. Je downloadt het programma, zorgt ervoor dat je een audio-interface in de buurt hebt en je opent GarageBand. Standaard kom je terecht in een Word-achtige interface waarin je enkele keuzes krijgt voorgeschoteld. Wil je je stem opnemen, aan de slag gaan met echte instrumenten, of wil je een beltoon maken? Opties genoeg en geen schrik: wat je ook kiest, je krijgt steeds de mogelijkheid om toch nog de andere kant uit te gaan. Wanneer je bijvoorbeeld opteert om een beltoon te maken, krijg je een overzicht waarin je net zo goed instrumenten kan toevoegen en opnemen als wanneer je een andere modus kiest. Het verschil zit hem in het startpunt dat je krijgt voorgeschoteld. Heb je het programma eerder al eens gebruikt, dan zal je meteen in je vorige project worden gedropt.

De basis

Laat ons eens opteren voor een elektronisch nummertje. Klik op de optie ELEKTRONISCH in het startscherm. Je krijgt meteen een druk scherm voor de ogen. Links zie je de ‘bibliotheek’ met allerlei opties voor instrumenten. Voel je vrij om even te grasduinen. Rechts zie je de ‘echte’ bibliotheek met samples die je kan invoegen om aan je nummer te beginnen. Die samples zijn ingespeeld door rasechte sessiemuzikanten en kan je meteen gebruiken. Standaard zijn er enkele samples uitgegrijsd, maar die kan je wel downloaden indien je voldoende opslagruimte beschikbaar hebt.

Opnieuw beginnen we met de drums om een leuke groove neer te leggen. Dat doe je door in het midden van je scherm op het bovenste instrument te klikken. Dat is je drumcomputer van dienst – links kan je aanpassen welke stijl je uit de bibliotheek wilt ontlenen. Aan de rechterkant kan je dan een geschikte sample kiezen.

Het zal je even kosten vooraleer je overal vindt wat je zoekt, maar eens je dat onder de knie hebt, kan je meteen beginnen opnemen. De overige interfaces en gebruikstechnieken komen namelijk grotendeels overeen met wat je al kent van de iOS-versie. Laat je dus eens goed gaan, en amuseer je bovenal kostelijk. Voel je vrij om onze redactie te laten meegenieten van wat jij er allemaal hebt uitgekregen.

Lees hier deel 1 van de uitgebreide cursus.