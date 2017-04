Voor een muzikant is er niets leuker dan merken dat je vooruitgang maakt. Een muzikale zinsnede waar je vorige week nog moeite mee had en vandaag wel vlot uit de vingers rolt, geeft een groot gevoel van voldoening. Oefening baart kunst, en die oefening doorga je best met een metronoom aan je zijde. Het getik en getak van zo’n ding bezorgt menigeen hoofdpijn, waardoor we met redelijke zekerheid kunnen stellen dat het aangenamer is om te oefenen met een achtergrondorkest.

Zo’n orkest is helaas niet altijd beschikbaar wanneer jij dat wel bent. Meespelen met een bepaald nummer dat je probeert te leren kan dan helpen. Maar opnieuw bots je dan snel tegen enkele limieten aan: misschien gaat het voorbeeldnummer wel te snel voor jou huidige niveau? Of misschien speel je een zelfgeschreven nummer waar dan uiteraard nog geen voorbeeld van te vinden is?

GarageBand kan je dan perfect bijstaan. Het programma wordt al sinds jaar en dag gratis ter beschikking gesteld voor Mac- en iOS-gebruikers. Als gratis software mag je het gerust een van de betere opnameprogramma’s noemen voor amateurgroepen en -muzikanten. Voor de meer professionele gebruiker zal het misschien wat te beperkt zijn, aangezien je opgenomen geluiden slechts in beperkte mate kan modifiëren, maar voor de minder veeleisende gebruiker biedt het meer dan genoeg uren aan plezier aan. Ik geef je een basiscursus in GarageBand voor Mac en iOS.

Downloaden en andere uitrusting

Om het programma te downloaden ga je simpelweg naar de App Store op het toestel waarop je het wilt gebruiken. Je moet weten dat de versie die je op een Mac kan downloaden erg verschilt met de versie voor iOS. In principe kan je zowat hetzelfde, maar je geniet natuurlijk van de betere rekenkracht van een Mac. Zo kan je op een computer rekenen op een uigebreide bibliotheek aan samples voor je achtergrondorkest, gaande van drumsamples tot leuke loopjes van een basgitaar. iOS heeft die bilbiotheek maar stelt daar tegenover dat je kan werken met zogenaamde ‘smart instruments’. Daarmee kan je een instrument bedienen (of laten bedienen door een virtuele medespeler) aan de hand van akkoorden. Geen zorgen, alles wordt je snel duidelijk!

Naast de eigenlijke software heb je in het beste geval ook een ‘iRig’ ter beschikking. Dat is een audio-interface die het geluid van je instrument kan digitaliseren, zodat het veel beter klinkt dan wanneer je de ingebouwde microfoon van je iPhone, iPad of Macbook zou gebruiken. Je gitaar-, bas-, piano-,… kabel steek je dan in de iRig. Natuurlijk kan je ook een gewone microfoon gebruiken, maar dan heb je eveneens een audio-interface nodig om die te verbinden met je toestel. Heb je een budget dat meer aankan dan een iRig, des te beter, maar deze is toch een minimumvereiste wanneer je met je opname naar buiten wilt komen. Puur om te oefenen volstaat je ingebouwde microfoon, indien je kan leven met de mindere geluidskwaliteit.

Op iOS

Nadat je GarageBand hebt gedownload, open je de app. Je komt nu terecht op het scherm waar je je vorige opnames ziet staan. Linksbovenaan zie je een plusteken staan, waarop je moet klikken. Je krijgt dan twee opties: ofwel importeer je een bestand, ofwel maak je een nieuw nummer aan. Wij kiezen in dit geval voor de tweede optie.

Nu kom je terecht op een scherm waar je een instrument kan kiezen om mee te beginnen. We gaan er voor deze cursus vanuit dat je je eigen instrument wilt opladen om zo met andere instrumenten tot een eigen nummer te komen, om dan eventueel je kunsten te oefenen.

Drummer-boy

Beginnen doe je met de Drummer. Elk nummer is namelijk gestoeld op het ritme dat de drummer aangeeft; die houdt iedereen in de maat en afgestemd op elkaar. Navigeer naar het symbool van de drummer. Aan de linkerkant van het scherm vind je de makkelijkste manier om te werken: een raster met daarop Luid, Zacht, Eenvoudig en Complex. Het bolletje binnen dat raster geeft aan hoe uitgebreid of moeilijk het sample zal zijn dat je gaat gebruiken.Speel gerust wat rond met de andere mogelijkheden op het scherm, maar het raster vormt de basis.

Baslijntjes

Een tweede belangrijk element om je ‘groove’ op te bouwen is de baslijn. We gaan hiervoor gebruik maken van een smart instrument dat je in de app vindt. Links bovenaan vind je twee knopjes, net naast Mijn Nummers. Het eerste knopje brengt je terug naar de instrumentenkeuze, het tweede knopje brengt je naar een overzicht met alle reeds gebruikte instrumenten. Daarover zo meteen meer.

Druk dus op het eerste knopje en navigeer dan naar de smart bass. Hier zal je Autoplay zien staan. Dat zijn vier mogelijke basispatroontjes die de slimme bass zal spelen binnen het akkoordenschema en het ritme dat momenteel ingesteld staat. Zet autoplay eens op de vierde stand en kies dan een akkoord. De basgitaar en de drums zullen nu samen al een leuk stukje spelen. Rechtsboven vind je meer instellingen om de toonaard (de akkoorden) te veranderen; daar kan je eveneens kiezen om je instrumenten ‘swing’ te laten spelen, in plaats van ‘rechtlijnig’ in vier tellen. Ben je echt nieuw, blijf dan voorlopig in de basistand.

Wil je deze bas laten samenspelen met je drums, dan moet je dit even opnemen. Zoniet, dan verlies je de baslijn wanneer je naar een ander instrument navigeert. Zet hiervoor de slider bovenaan opnieuw aan het begin van de eerste maat (of je drukt op de pijl naar links die naast de afspeelknop staat) en druk op de rode bol die, traditiegetrouw, opnemen betekent. Hierna kan je verdergaan om je volgende instrument te kiezen.

Strijkers

Strijkers in GarageBand zijn altijd de moeite. Je nummer klinkt meteen erg vol en je zal het gevoel hebben dat je in een grote orkestzaal staat. Net zoals bij de basgitaar kies je voor autoplay en kies je tijdens het opnemen van de lijn voor de akkoorden die je erop wilt spelen. Kies bij voorkeur dezelfde akkoorden als diegene die je de bas laat spelen, anders krijg je een lelijke mengelmoes. Maakte je een fout bij het opnemen kies dan voor de omgekeerde pijl, bovenaan naast de pijl die je slider terugstuurt naar de eerste maat.